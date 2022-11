Vráti sa Dogecoin (DOGE) späť? Investori majú záujem o presale Metacade (MCADE)

Popri bitcoinoch je Dogecoin pravdepodobne jednou z kryptomien, o ktorých počuli aj vaši rodičia a starí rodičia. V roku 2021 to bolo všade, ale po dramatickom páde na medveďom trhu v roku 2022 sa mnohí kryptoinvestori pýtali: „Pôjde Dogecoin opäť hore?“ Zatiaľ čo odpoveď je nakoniec neistá, nový projekt s názvom Metacade priťahuje určitú pozornosť komunity Dogecoin.

V tomto článku budeme diskutovať o otázke – vráti sa Dogecoin? A prečo by Metacade mohla čoskoro predbehnúť top meme coin.

Vráti sa Dogecoin (DOGE) späť? Pravdepodobne

Dogecoin (DOGE) sa dostal do očí verejnosti v roku 2021 po sérii tweetov od Elona Muska, kedy DOGE vyletel do neuveriteľných výšok. Meme token bol dokonca nedávno uvedený v epizóde Rick and Morty ! Ale pre tých, ktorí zmeškali epické zhromaždenie DOGE v roku 2021, sa väčšina pýtala: „Pôjde Dogecoin opäť hore?“

Napriek tomu, že Dogecoin má malú užitočnosť v reálnom svete, získal si obľubu medzi kryptoinvestormi a technologickými gigantmi, pričom Google nedávno oznámil, že bude akceptovať Dogecoin ako platbu za cloudové služby, uvádza FxStreet.com . Vzhľadom na to, čo sa zdá byť spodnou hranicou ceny DOGE, by investori mohli byť čoskoro odmenení za svoju vieru v meme coin číslo jedna.

Pôjde teda Dogecoin opäť hore? To sa v konečnom dôsledku nedá povedať. Ale vzhľadom na to, že si stále udržuje lojálnu fanúšikovskú základňu a obchoduje sa hlboko pod vrcholom 0,74 USD s hodnotou 0,058 USD v októbri 2022, existuje veľká šanca, že DOGE opäť vzrastie na ďalšom kryptotrhu.

Čo je Metacade (MCADE)?

Metacade sa stavia ako komunitné centrum (hub), ktoré sa stavia do centra nadchádzajúcej hernej revolúcie. Je to platforma, kam hráči, kryptoinvestori, nadšenci Web3, vývojári a podnikatelia chodia objavovať neobyčajný svet GameFi .

Primárnym cieľom Metacade je byť kľúčovou hnacou silou v priemysle GameFi. Jeho cieľom nie je len byť destináciou číslo jedna na spoznávanie a zarábanie viac na Play2Earn, ale tiež podporovať najtalentovanejších vývojárov v odvetví a pomáhať hráčom nájsť svoje miesto pri práci s ich vášňou.

Prečo sa investori zaujímajú o Metacade (MCADE)?

Vízia zameraná na komunitu

Tím za Metacade chápe vplyv, ktorý má herná komunita na celé odvetvie. Jednoducho povedané, bez komunity neexistuje herný priemysel. Preto je jadrom filozofie Metacade vybudovanie platformy najprv s komunitou. Bez ohľadu na dôvody používania platformy, Metacade má v úmysle ponúknuť svojim používateľom vynikajúcu hodnotu na každom kroku.

Návratnosť pre hráčov

Súčasťou tohto plánu je umožniť používateľom priamo pocítiť výhody hodnoty, ktorú dávajú platforme Metacade. Platformy tradične povzbudzujú svojich používateľov, aby sa navzájom kontrolovali alebo pomáhali si bez toho, aby ich za to odmeňovali, čo platforme umožňuje zachytiť vygenerovanú hodnotu. Namiesto toho, ak uverejníte recenziu, ponúknete nejakú verziu alfa alebo vytvoríte obsah, ktorý pomôže ostatným pochopiť svet GameFi, dostanete za to, že prispievate do komunity, žetóny MCADE.

Financovanie titulov podporovaných komunitou

Odmeňovanie používateľov je len začiatkom hodnotovej ponuky Metacade. V roku 2023 Metacade spúšťa Metagrants, spôsob, akým sa komunita môže rozhodnúť, aké hry chcú vyvinúť. Vývojári zadajú svoje nápady do súťaže, o ktorej budú hlasovať používatelia Metacade, a víťaz získa financie z pokladnice. Víťazní vývojári môžu dokonca použiť vstavané testovacie prostredie Metacade na získanie spätnej väzby od používateľov, ktorí sú pre ich projekt najviac nadšení.

Práca a hra na rovnakej platforme

Metacade ponúka používateľom veľa spôsobov, ako zvýšiť svoj príjem Play2Earn, ale ich plány na spustenie pracovnej inzercie v roku 2024 môžu úplne nahradiť pravidelný príjem hráča. Pomocou Metacade si budete môcť nájsť prácu od testovania hier na niekoľko hodín týždenne až po rolu senior vývojára v poprednom hernom štúdiu Play2Earn. Aj keď je váš talent niekde inde, s Metacade určite nájdete príležitosť, ktorá vám vyhovuje.

Necháva komunitu prevziať kontrolu

Nakoniec príde čas, keď bude komunita Metacade pripravená roztiahnuť svoje krídla a stať sa decentralizovanou autonómnou organizáciou (DAO) . Keď sa to stane, hlavný tím Metacade odstúpi a umožní členom komunity, aby zaujali ich miesto. Akonáhle sa to stane, komunita Metacade bude mať úplnú autonómiu a vytvorí prvú virtuálnu arkádu na svete vlastnenú hráčom.

Vráti sa Dogecoin (DOGE) späť? Metacade (MCADE) by mohla vzrásť ešte viac

Ako je uvedené, odpoveď na otázku: „Pôjde Dogecoin späť nahor?“ – tak pravdepodobne áno. Ale na to, aby DOGE opäť prinieslo tieto zisky z roku 2021, je logické predpokladať, že rovnaké množstvo, alebo viac humbuku, by bolo potrebné na pohon DOGE rely. Aj keď sa to môže stať, očakávanie nových trikov od starého psa je prinajlepšom otázne.

Medzitým má Metacade všetko na to, aby videl rovnaký epický vzostup. Nielenže má potenciál vybudovať obrovskú komunitu, ale v skutočnosti ponúka aj niečo iné ako len token meme: užitočnosť. A zatiaľ čo Dogecoin bol poháňaný čisto špekuláciami, Metacade bude poháňaný exponenciálnym rastom, ktorý priemysel GameFi zaznamená v nasledujúcich rokoch. Ak Metacade dokáže ísť rovnakou cestou ako Dogecoin, potom by mohol ľahko predbehnúť DOGE a stať sa jedným z najviac diskutovaných tokenov roku 2023.

Stručne povedané, vráti sa Dogecoin späť nahor? Pravdepodobne, ale nie toľko ako Metacade.

Dogecoin si môžete kúpiť na eToro tu .