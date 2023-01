Vrátili sa meme mince, keď Shiba a Doge vystrelili nahor?

Kľúčové informácie

Rok 2023 začal na krypto trhoch horúco, pričom meme mince vytlačili značné zisky

Mäkšia makroklíma poháňala zisky

Shiba Inu stúpol o 50 %, s rozruchom aj okolo spustenia ekosystému vrstvy 2

Náš analytik varuje investorov, že všetko nemusí byť také, ako sa zdá

Je to trochu bláznivé písať toto, ale aj tak sme tu. Rok 2023 je na trhoch s kryptomenami plný optimizmu, že miernejšie údaje o inflácii povedú k uvoľneniu menovej politiky skôr, ako trh predtým očakával.

A jednou takouto „triedou aktív“, z ktorej možno profitovať, sú mémy. Doggy coiny tlačia výnosy, ktoré sú priamo z 1. štvrťroka 2021, v čase, keď Reddit išiel do vojny s Wall Street kvôli GameStop, Elon Musk denne tweetoval o chlpatých psoch a tlačiareň peňazí bola pevne zapnutá.

Kráľ a kráľovná vesmíru, to je dogecoin a Shiba Inu, sú v tomto roku aktuálne o 22 % a 49 %.

Bonkujte najnovší meme a pripojte sa k párty

Snáď kuriózny prípad Bonka najlepšie vystihuje toto bizarné oživenie. Meme minca inšpirovaná Shiba Inu bola uvedená na trh na Štedrý deň na Solane. Viete, tá istá Solana, ktorá bola pevne vo vojnách , trpela úzkymi vzťahmi so Samom Bankman-Friedom, opakovanými výpadkami vypínala sieť a videla, ako niekoľko jej špičkových projektov utekalo za konkurenčnými blockchainmi.

Objektívne bolo spustenie na Solane – a v hĺbke medvedieho trhu o nič menej – objektívne zvláštne rozhodnutie. A predsa, aká je logika na trhu kryptomémov? Minca vzrástla o 2 500 % v priebehu desiatich dní a explodovala smerom nahor za hranicu 200 miliónov dolárov. Odvtedy trochu klesla späť na Zem, ale stále sa obchoduje s trhovou kapitalizáciou 50 miliónov dolárov.

Prečo sa meme coinom tak darí?

Prečo sa však meme coinom tak dobre darí? No, prvá odpoveď je, že celý krypto trh sa zlepšuje. Keď sa pozrieme aj na tie najväčšie kryptomeny, všetky dosahujú pôsobivé výnosy. Memy v porovnaní s tým nevyzerajú až tak závratne.

Nárast je spôsobený tým, že údaje o inflácii sú pod očakávaniami. Zatiaľ čo čísla sú stále extrémne a ďaleko na sever od 2% cieľa Fedu, existujú viditeľné náznaky, že dosiahol svoj vrchol. Investori to brali ako znamenie, že rozsudok smrti pre rizikové aktíva, teda vysoké úrokové sadzby, môže v dôsledku toho odpadnúť skôr.

Shiba Inu, pokiaľ ide o jeho časť, prudko stúpa viac ako len pozitívne makro faktory. Po správe, že bude kótovaná na Upbit , najpopulárnejšej juhokórejskej burze, vyskočila o 20 %. Toto prichádza uprostred humbuku okolo nadchádzajúceho a dlho očakávaného uvedenia Shibarium Beta.

Shibarium Beta bude sieť vrstvy 2 postavená na Ethereu, rovnako ako Polygon a Arbitum.

Je to udržateľné?

Osobne nemôžem prikladať príliš veľkú váhu tomuto (stále záhadnému) projektu Layer-2 od Shiba. Memy sú presne to – memy – a nikdy to neboli zásadné hry. Chcelo by to oveľa viac než len slepé špekulácie o Sihbárium, aby som ma presvedčil, že Shiba bude niekedy použitá na niečo iné, ako len na pokus o jej kúpu s nádejou, že ju predám za vyššiu cenu.

Ale tak je to s memes. Nikdy tu nebol argument, že to má nejakú hodnotu. Vždy boli akýmsi prostredníkom obozretného investovania, neslušne sa správajúcim mladším súrodencom k „zodpovednosti“ skutočného investovania.

To všetko je však zábava a hry v klíme, ktoré tlačia viac peňazí ako kedykoľvek predtým v histórii. Všetko je skvelé, keď sú úroky nulové a lacný kapitál všadeprítomný. A je úžasné, keď svet zasiahne pandémia s miliónmi ľudí zamknutých a nemajú na čo minúť kontroly stimulov.

Bohužiaľ to už nie je svet, v ktorom už žijeme. Povedal som to už predtým a poviem to znova – s memes je koniec vtipu. Už sa neprezentujú ako šanca získať dôchodok. Vždy boli bezohľadným hazardom, a to je v poriadku. Ale teraz už nie sú týmto novým zdrojom nekonečnej zábavy, len tak sedia, keď sa svet potýka s najhoršou ekonomikou od spustenia kryptomien, keď sa bitcoin začal v roku 2009.

Veci môžu byť optimistickejšie ako pred mesiacom alebo dvoma. Inflácia je však stále ochromujúca, napriek tomu, že mierne klesla. Sadzby sú stále vysoké a existuje milión premenných, ktoré by mohli túto volatilnú ekonomiku vo veľmi krátkom čase výrazne zhoršiť.

Ťažko sa to dá povedať, ale buďte opatrní s psími žetónmi. Keď hudba prestane hrať – a to sa stane vždy – nie je to zábavné miesto.