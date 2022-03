Po prudkom náraste na nové maximá v novembri minulého roka VVS Finance (VVS) oslabili. Minca DeFi je pevne na medveďom trhu a volatilita na širšom trhu veci len zhoršila. Začnú sa však veci čoskoro meniť? Pravdepodobne nie, ale tu je niekoľko faktov, ktoré by ste mali vedieť:

VVS klesla o 85 % zo svojich novembrových maxím.

Minca sa obchodovala za 0,00002232 USD, čo je za deň nárast o približne 2 %.

Zostupný trend sa v blízkej dobe nezvráti, pokiaľ sa sentiment v kryptomenách drasticky nezmení.

Zdroj údajov: Tradingview

VVS Finance (VVS) – čo ďalej s mincou?

Pokles ceny za VVS prišiel rýchlo a prudko. Zdá sa, že je to už dávno, keď token v novembri minulého roka dosiahol historické maximá.

Pre investorov VVS to bolo naozaj ťažké. V skutočnosti sa minca od začiatku februára znížila takmer o 50 %. Všetky ukazovatele hybnosti smerujú nadol. Napríklad VVS zostáva nižšia ako niekoľko kľúčových SMA a RSI tiež naznačuje riziko výpredaja.

Samozrejme budú dni, kedy sa budú konať zhromaždenia. V strednodobom horizonte však neočakávame veľkú zmenu ceny. Pre investorov by bolo teraz najlepšie počkať, kým nezačneme vidieť nejaké známky konsolidácie cien. To môže spustiť vzostupný beh, ktorý by mohol posunúť VVS nad dôležité ukazovatele.

Mali by ste si kúpiť VVS Finance (VVS)?

VVS vlastne znamená Very Very Simple Finance. Projekt sa jednoducho snaží urobiť blockchain a krypto mainstreamom. Dúfa, že používateľom ponúkne zjednodušený protokol DeFi, kde môže krypto používať ktokoľvek.

Je to ušľachtilé gesto a mohlo by priniesť skvelé výsledky. Skutočnosť, že VVS má trhovú kapitalizáciu okolo 230 miliónov dolárov, znamená, že v budúcnosti by sme mohli ešte vidieť ďalšie zisky.