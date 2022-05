Cena bitcoinu v pondelok prudko klesla, aby sa dostala pod 30 000 dolárov a zaznamenala najnižšiu úroveň od júla 2021.

Keďže výpredaj na kryptotrhu odzrkadľoval pondelkový krvavý kúpeľ na Wall Street, ktorý dosiahol minimá 29 996 dolárov, viac ako 40 % ponuky bitcoínov skĺzlo do nerealizovanej straty. A údaje o reťazci z Glassnode naznačujú, že existuje ešte väčšia bolesť, ak sa súčasný výhľad porovná s výhľadom na medvedí trh v roku 2018.

Obrázok by mohol byť horší vzhľadom na krátkodobú koreláciu bitcoinu s akciami, čo znamená väčšie straty pre akcie pri vyšších sadzbách a iných makrovetroch by tiež mohlo dôjsť k prepadu BTC. Čoraz pochmúrnejšie to vyzerá s bitcoinmi, ktoré by mohli ustúpiť nad úroveň 28 000 dolárov.

Ale podľa Perianne Boringovej, generálnej riaditeľky a zakladateľky Komory digitálneho obchodu, je čerpanie „masívnou nákupnou príležitosťou.“

„Všetko je dole,“ poznamenal Boring v utorok v rozhovore pre „Squawk Box“ CNBC, poukazujúc na prepad, ktorý sa prejavil na akciových a dlhopisových trhoch uprostred sprísňovania Fedu. Nízke ceny ponúkajú príležitosť na kúpu, povedala pre CNBC Andrew Ross Sorkin.

"Bitcoin has only been around for 13 years. This is the first time that #bitcoin is experiencing a Fed tightening," says @PerianneDC on the recent #crypto sell off. "Everything is down … this is the Wall Street mantra at play: Don't fight the Fed." pic.twitter.com/hMjz5wmXi4

— Squawk Box (@SquawkCNBC) May 10, 2022