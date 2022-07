Vývoj kryptomien zostane silný aj počas novej krypto zimy, hovorí CEO KuCoin – rozhovor

Kľúčové poznatky

KuCoin, teraz piata v poradí burza, bol ocenený na 10 miliárd dolárov po nedávnej zbierke 150 miliónov dolárov

Hovoril som s jeho generálnym riaditeľom Johnnym Lyu, ktorý tvrdí, že európsky trh je pre KuCoin kľúčový

Trh je momentálne v novej kryptozime, ale KuCoin je dobre umiestnený, uvádza Lyu

Lyu tiež potvrdzuje, že KuCoin neplánuje vstúpiť na verejnosť a namiesto toho sa zameriava na inováciu a znižovanie kryptoprekážok vstupu.

KuCoin je piata burza na CoinMarketCap s pomerne prudkým rastom od svojho spustenia v roku 2017.

Začiatkom tohto roka získala viac ako 150 miliónov dolárov v kole pred sériou B, čím sa jej ocenenie dostalo na vznešených 10 miliárd dolárov. Nedávno ma zaujali aj niektoré ďalšie oznámenia. Jeden, ktorý ma obzvlášť zaujal, bolo spustenie niekoľkých obchodných párov v eurách, čo je pre Európana pekné vidieť.

Dominancia dolára (ako aj toľko kritizovaného dolárového stablecoinu USDT) ako vstupnej fiat meny pre krypto je skutočne ohromujúca a skutočnosť je o to pálčivejšia, že USD sa voči iným menám naďalej zhodnocuje (DXY index v tomto roku vzrástol o kolosálnych 11%.

Pre tieto a ďalšie otázky, vrátane potenciálu zverejnenia, hacku v roku 2020, ktorý utrpel KuCoin, regulácie, nižších poplatkov v celom odvetví a porovnateľných s Coinbase & Binance, som pre CoinJournal urobil rozhovor s generálnym riaditeľom KuCoin Johnnym Lyu.

Bol to veľmi zaujímavý rozhovor, najmä vzhľadom na to, že teraz máme dočinenia s medvedím trhom s kryptomenami, s poklesom objemu v celom priestore a voľne klesajúcimi cenami. Celý prepis rozhovoru je uvedený nižšie.

CoinJournal (CJ): Tento týždeň ste spustili niekoľko obchodovacích párov s eurom (čo sa mi veľmi páčilo, keďže pochádzam z eurozóny!). Prečo ste to urobili a čo je podľa vás dôvodom, že euro je tak ďaleko za dolárom, pokiaľ ide o prechod na kryptomeny?

Johnny Lyu (JL): Európsky kryptotrh je jedným z kľúčových trhov KuCoinu a KuCoin sa zaviazal poskytovať európskym investorom ľahko použiteľnú službu obchodovania s kryptomenami. V marci KuCoin integroval SEPA platby, čo používateľom umožnilo vkladať do KuCoinov EUR a na nasledujúce nákupy kryptomien.

Na rozšírenie služieb obchodovania s fiat-to-crypto KuCoin pridáva obchodné páry EUR, ktoré umožňujú používateľom kryptomien vykonávať okamžité konverzie medzi eurami a kryptomenami. Podporou týchto obchodných párov EUR-fiat KuCoin posilňuje svoju prítomnosť na európskom krypto trhu, ktorý naďalej zaznamenáva silný rast.

Pokiaľ ide o dôvod, prečo sa euru nedarí lepšie ako doláru, pokiaľ ide o prechod do kryptomien, je to predovšetkým preto, že dolár ako globálna rezervná mena je dominantný v mnohých oblastiach.

Na druhej strane, metriky prijatia kryptomien na americkom trhu sú oveľa lepšie ako na európskom trhu. Podľa správy Into The Cryptoverse vydanej spoločnosťou KuCoin je od marca 2022 27% dospelých v USA vo veku 18 – 60 rokov kryptoinvestormi. Ale v Nemecku, krajine, ktorá je v Európe najviac naklonená kryptomenám, je toto číslo len 16%.

Dobré veci si však vyžadujú čas a verím, že s rastúcou adopciou kryptomien na európskom trhu a vznikom inovatívnejších produktov sa EUR bude rýchlo pohybovať, aby dohnalo dolár, pokiaľ ide o postupný prechod do kryptomien.

CJ: Vaša pôsobivá zbierka v máji ocenila KuCoin na 10 miliárd dolárov. Bola to úľava zabezpečiť toto financovanie a ocenenie tesne predtým, ako trh začal svoj najväčší pokles?

JL: Toto financovanie je inšpirujúce. Nový prílev kapitálu umožní spoločnosti KuCoin ísť nad rámec centralizovaných obchodných služieb a rozšíriť svoju prítomnosť vo Web-3.0. Medzitým nám toto financovanie pomôže úspešne zvládnuť pokles v tomto odvetví, aj keď máme dobrú pozíciu na dlhotrvajúci medvedí trh.

CJ: Nakoľko má KuCoin dobrú pozíciu na to, aby prekonal dlhotrvajúci medvedí trh a objem klesol počas tohto výpredaja viac, ako by ste očakávali?

JL: Kryptotrh je v novej kryptozime s výrazným poklesom trhovej kapitalizácie a objemu obchodov. Ale pre KuCoin, na základe našej nepretržitej obchodnej expanzie a stabilného globálneho usporiadania, je náš objem obchodov a rast používateľov v prvom polroku 2022 stále pôsobivý: V prvom polroku 2022 objem obchodovania KuCoinu, vrátane spotového a termínového obchodovania, prekročil 2 bilióny USD, čo je nárast o 180% v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2021. Pri pohľade na rôzne trhy Európa prekonala ostatné z hľadiska rýchlosti rastu a dosiahla celkový objem 481 miliárd USD s nárastom o 381% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka . V Latinskej Amerike a Afrike a na Strednom východe sa dosiahol celkový objem 453 miliárd USD a 392 miliárd USD a miera rastu je 189% a 152%.

Takže pre nás môže medvedí trh čeliť viacerým výzvam. Napriek tomu, so správnym smerom a pevnou vierou vo vývoj, sme si 100% istí, že prerazíme viac pre používateľov a priemysel fantastickým spôsobom.

CJ: Máte nejaké plány nasledovať Coinbase a zverejniť sa? Ovplyvnil pokles vaše myšlienky o možnom načasovaní zverejnenia?

JL: V súčasnosti sústreďujeme svoje úsilie a zdroje na vývoj inovatívnych produktov, aby sme znížili bariéry vstupu používateľov na trh s kryptomenami a podporili globálne regulačné snahy KuCoinu, aby lepšie slúžili globálnym používateľom kryptomien. Z krátkodobého hľadiska teda neplánujeme vstup na verejnosť.

CJ: Prečo by ste zákazníkom poradili, aby obchodovali na Kucoine na rozdiel od Coinbase, Binance alebo niektorých iných búrz?

JL: K tejto otázke chcem v prvom rade povedať, že rešpektujeme každého konkurenta. Neustály rast, prielom a pokrok v tomto odvetví spolu s našimi konkurentmi nepochybne podporili rýchly rozvoj odvetvia.

Počas týchto rokov vývoja bol KuCoin našimi používateľmi nazvaný „Ľudová burza“, čo tiež ukazuje najdôležitejšie vlastnosti a výhody KuCoinu. Tu je len niekoľko z nich.

V KuCoine môžu používatelia využívať najnižšie transakčné poplatky v tomto odvetví. Poplatky za obchodovanie na KuCoine začínajú na 0,1% pre tvorcov aj príjemcov. Navyše, ak používate KCS na platenie poplatkov za obchodovanie, máte nárok na zľavu 20%.

V KuCoine môžu VIP používatelia (Lv 12) využívať maximálne -0,005% poplatok za tvorcu a 0,02% poplatok za príjemcu. Ako domov skrytých drahokamov poskytuje KuCoin užívateľom možnosť ako prví sa dotknúť mnohých kryptodrahokamov. V súčasnosti ponúkame viac ako 700 digitálnych aktív. A poskytujeme veľa možností pasívneho zárobku v KuCoin Earn, ako je staking, Burning Drops a ďalšie, aby používatelia mohli zarábať pod nízkym rizikom, čo je na medvedom trhu pohodlnejšie.

CJ: Jedným z nedávnych trendov medzi burzami bol boj o zníženie poplatkov. Čo si o tom myslíte a ako to súvisí so stratégiou KuCoinu?

JL: Toto je skvelá správa pre používateľov na celom svete. V tomto ohľade sme boli vždy hrdí na to, že poskytujeme najnižšie poplatky za obchodovanie pre globálnych používateľov, čo je tiež silným dôkazom ambície KuCoinu poskytovať služby pre všetky triedy investorov a znižovať priemyselný prah pre globálnych používateľov.

Znižovali sme obchodné poplatky pre používateľov vo všetkých aspektoch. Napríklad v súčasnosti poskytujeme novým používateľom darčekový balíček pre nováčikov v hodnote až 500 USDT, aby používatelia mohli hladko začať svoju cestu kryptomien. Používatelia, ktorí sú držiteľmi KCS, môžu využiť dodatočnú 20% zľavu z obchodného poplatku.

Používatelia s rôznymi VIP úrovňami a požiadavkami na objem obchodovania majú zodpovedajúce zľavy z poplatkov atď. Zľavové kupóny na poplatky za obchodovanie sú tiež často poskytované našim používateľom s rôznymi obchodnými preferenciami, takže z mnohých aspektov si možno vychutnať lepšiu obchodnú skúsenosť s nižšími nákladmi.

CJ: KuCoin utrpel hack už v roku 2020, no napriek tomu získal späť veľkú časť prostriedkov (a urobil zákazníkov úplnými pre akýkoľvek nedostatok). Ak by sa nejaký nešťastný incident zopakoval, je to vaša prax a myslíte si, že zverejnenie by mohlo pomôcť zmierniť obavy nových zákazníkov, že bezpečnosť môže byť problémom medzi burzami kryptomien?

JL: Incident z roku 2020 bol pre nás aj pre priemysel tvrdou lekciou. Čo je však v konečnom dôsledku dôležité, je, že sme našim globálnym používateľom dokázali dokázať, že rýchle načasovanie reakcie nášho tímu a hladké riešenie procesov vedú k skvelému riešeniu počas krátkej doby pod dohľadom celého sveta.

A podľa nášho názoru je upokojenie obáv používateľov o bezpečnosť zverejnením do určitej miery skutočne užitočné na psychologickej úrovni. Robustný bezpečnostný systém je však dôležitejší. Sme teda ochotnejší zamerať sa na vybudovanie globálneho bezpečnostného expertného tímu, nepretržitú optimalizáciu systému a nezničiteľnú bezpečnostnú obranu platformy za každých okolností, aby sme používateľom neustále prinášali maximálny zážitok z bezpečnosti.

CJ: Mnohé burzy, ako napríklad Binance, mali dobre propagované bitky s regulátormi. Obávate sa alebo vítate zvýšenú regulačnú kontrolu v priestore?

JL: Je zodpovednosťou a povinnosťou každej globálnej burzy rešpektovať zákony, nariadenia a politiky rôznych krajín a regiónov, bojovať proti terorizmu a rázne pokračovať v boji proti praniu špinavých peňazí.

Je tiež nevyhnutné posunúť kryptopriemysel k rastu lepším spôsobom, a to je základ, ktorý KuCoin drží a sleduje od samého začiatku svojho založenia. Okrem toho spoločnosť KuCoin uzavrela kolo získavania finančných prostriedkov pred sériou B v hodnote 150 miliónov dolárov, ktoré podporí globálne regulačné snahy spoločnosti KuCoin lepšie slúžiť 18 miliónom používateľov vo viac ako 200 krajinách a regiónoch.

Vo všeobecnosti budeme aj naďalej „ľudovou burzou“, ako hovorí náš slogan, čo znamená, že sa budeme vyvíjať na základe potrieb našich zákazníkov.