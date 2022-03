Waves Labs otvára ústredie v Miami a prijíma niekoľko kľúčových zamestnancov do svojho vedúceho tímu v USA po oznámení plánu transformácie ekosystému vo februári 2022. Kryptomena Waves, ktorá je momentálne 32. najväčšia podľa trhovej kapitalizácie, získala viac ako 50 % zo správ.

Ak vás priťahujú jedinečné funkcie a chcete sa dozvedieť, ako a kde kúpiť Waves, táto príručka je pre vás.

Keďže WAVES je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť WAVES pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť WAVES práve teraz, postupujte takto:

Odporúčame eToro, pretože je to jedna z popredných svetových platforiem na obchodovanie s rôznymi aktívami, burza a taktiež aj peňaženka všetko v jednom. Dokonca patrí k burzám s najnižšími poplatkami v tomto odvetví. Je tiež vhodný pre začiatočníkov a má k dispozícii viac spôsobov platby ako ktorákoľvek iná dostupná služba.

Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince.

Choďte na Uniswap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku.

Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane WAVES.

Waves je multifunkčná blockchainová platforma, ktorá podporuje inteligentné zmluvy, dApps a ďalšie prípady použitia. Jej natívny token WAVES sa používa na vyplácanie blokových odmien okrem iných štandardných finančných transakcií. Jeho zásoba je bez uzáveru.

Waves je jedným z prvých produktov svojho druhu. Zaumienila si zlepšiť základné blockchainové produkty a platformy a pokúsila sa prilákať potenciálnych biznis klientov, ktorí chceli blockchain uplatniť pri vytváraní nových služieb alebo zlepšovaní procesov.

Keď Waves uviedli na trh, prekonala rýchlosť a intuitívnosť konkurentov a do veľkej miery to tak aj zostáva, hoci podobné produkty sa na trhu objavili.

Vzhľadom na to, aké ťažké je prísť s presnou predpoveďou kryptomien, by ste nikdy nemali robiť žiadne rozhodnutia ovplyvňujúce vaše financie pred hĺbkovou analýzou trhu. Neinvestujte viac, ako si môžete dovoliť stratiť.

Cena digitálnej mince robí nasledujúcu predpoveď:

Waves, one of the best performing crypto in the last one month, is now the 41st largest cryptocurrency with a market value of over $3 billion.

reports @godbole17https://t.co/tm5Be3i17a

— CoinDesk (@CoinDesk) March 24, 2022