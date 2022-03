Kryptotrh mal počas prvého štvrťroka veľmi vysokú volatilitu. V marci sme videli niekoľko slušných vzostupov, aj keď trhy zostali veľmi averzné voči riziku. Napriek tomu existuje jeden token, ktorý zaznamenal neuveriteľné zisky. Waves (WAVES) boli hviezdou marca a tu je dôvod.

Minca za posledných 30 dní získala viac ako 240 %.

Waves tiež prekonal celý kryptotrh s obrovským náskokom.

Minca je teraz zaradená medzi 50 najväčších krypto aktív.

Zdroj údajov: Tradingview

Waves (WAVES) – Kam to pôjde ďalej?

V posledných týždňoch tlačilo Waves viacero faktorov. Viac je však zvýšená celková uzamknutá hodnota alebo TVL v niektorých projektoch ekosystému. Napríklad The Neutrino Protocol, inovatívna súprava nástrojov DeFi postavená na sieti Waves, zaznamenala len za posledný mesiac nárast TVL o takmer 350 %.

Bolo tiež oznámené, že Waves plánuje spustiť Waves 2.0, oveľa vylepšenú a efektívnu sieť. Oznámenie bolo urobené 11. februára, a hoci má minca odvtedy volatilitu, jej celkový trend je stúpajúci.

Waves hľadá pridanie kompatibility EVM s Waves 2.0, niečo, čo prinesie cross-chain interoperabilitu do platformy. Očakáva sa, že minca bude v blízkej dobe naďalej zaznamenávať tento slušný rast. Mohlo by to vzrásť nad trhovú kapitalizáciu 3,3 miliardy dolárov pomerne výrazne.

Je čas kúpiť Waves (WAVES)

Waves (WAVES) sa veľmi dobre darí zvyšovať príťažlivosť svojho ekosystému pre vývojárov. Umožňuje tiež mnohým inovatívnym produktom DeFi, aby sa dostali do jeho protokolu. Budúcnosť je skutočne svetlá a je pravdepodobné, že uvidíme vynikajúcu dlhodobú hodnotu. V dôsledku toho by malo zmysel kupovať mincu.