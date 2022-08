Cena tokenu Wing Finance bola v posledných dňoch na vzostupe, najmä od štvrtka 28. júla. Cena vyletela vysoko nad 53 USD v piatok 29. júla a potom výrazne klesla na súčasnú cenu 16,69 USD. Token WING získal za posledných 7 dní približne 167,8% a stále je na vzostupe.

Napriek tomu investori veria, že minulotýždňový nárast cien je ukazovateľom toho, že by token WING mohol v najbližších dňoch vyskočiť na vyššie maximá. Koniec koncov, v súčasnosti sa obchoduje za viac ako trojnásobok svojej ceny 27. júla, čo je približne päť dní.

S cieľom pomôcť investorom a obchodníkom, ktorí chcú využiť token Wing Finance, najmä teraz, keď klesol zo svojho piatkového maxima, Coinjournal vytvoril tento krátky článok, ktorý vám pomôže identifikovať najlepšie miesta na nákup tokenov WING.

Ak sa chcete dozvedieť viac, pokračujte v čítaní.

Wing Finance, bežne označovaná len ako Wing, je úverová decentralizovaná platforma, ktorá je určená na požičiavanie kryptoaktív a krížovú komunikáciu medzi projektmi decentralizovaného financovania (DeFi).

Zameriava sa na to, aby služby požičiavania kryptomien boli inkluzívnejšie prostredníctvom modulu hodnotenia kreditu, ktorý eliminuje potrebu použitia kolaterálu pri pôžičkách. Umožňuje tiež vytváranie nových blockchainových projektov.

Wing využíva decentralizovanú správu (DAO) spojenú s mechanizmom kontroly rizika na rozvoj vzťahu medzi veriteľmi, dlžníkmi a ručiteľmi. Tým sa zvýšil počet projektov využívajúcich platformu a tiež sa zvýšila dostupnosť služieb požičiavania a vypožičiavania kryptomien pre používateľov

Wingu sa pomocou Wing DAO úspešne podarilo vyriešiť problém nadmernej kolateralizácie, ktorá sužuje priemysel DeFi. DAO vytvorilo kreditný protokol DeFi, ktorý beží na blockchaine Ontology (ONT) a umožňuje používateľom podieľať sa aj na rozhodovaní, operáciách a procesoch navrhovania produktov.

Ak hľadáte kryptomenu, ktorá v najbližších dňoch vykazuje známky rozmachu, najmä v dôsledku nedávneho zrútenia kryptotrhu, Wing Finance by mohli byť dobrou voľbou.

Napriek tomu by ste mali byť opatrní, pretože kryptotrh je extrémne volatilný, ako to bolo svedkom WING cez víkend, kde jeho cena stúpla nad 53 dolárov a v priebehu piatich dní klesla pod 20 dolárov.

Väčšina sa domnieva, že piatkové zvýšenie Wing Finance bolo len zahriatím a mohlo by byť pripravené na veľký rozbeh, najmä po stúpajúcej aktivite na platforme Wing.

Platforma Wing nedávno spustila Wing NFT Pool a oznámila spoločné podujatie Wing x Flamingo a Wing Polkapets NFT Airdrop Update.

Všetky oči sa upierajú na cieľovú cenu 60 dolárov do konca tohto týždňa.

🚨UPGRADE ANNOUNCEMENT #Wing Flash Pools are undergoing an upgrade from 3:00 am on 1st August for optimization of $WING distribution model. 🙌

Users will be informed when the upgrade is complete.#DeFi pic.twitter.com/cSvGoRyAy0

— Wing (nft.wing.finance💙) (@Wing_Finance) August 1, 2022