Prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová tento týždeň tiež uviedla, že Rusi využívajú digitálne aktíva, aby sa vyhli sankciám.

Zakladateľ ukrajinskej kryptoburzy Kuna a manažér ukrajinského kryptofondu Michael Chobanian navrhujú, aby Binance bola vyšetrená pre prípadnú tajnú dohodu s Ruskom o sankciách.

V komentároch, o ktorých informoval CoinDesk vo štvrtok, Chobanian požiadal Európsku úniu, aby podnikla tento krok, aby zistila, či popredná kryptoburza skutočne „spolupracovala“ s Ruskom, aby pomohla Putinovej vláde vyhnúť sa sankciám.

Chobanian, tiež vedúci Blockchain Association of Ukraine, pre publikáciu povedal, že sa ospravedlní, ak vyšetrovanie dokáže, že Binance neurobila žiadnu chybu. Dodal však, že ak sa to potvrdí, EÚ to bude musieť riešiť.

Obvinenia sa objavili minulý týždeň, pričom Binance sa rozhodla vyvrátiť obvinenia zakladateľa kryptoburzy Kuna.

.@KunaExchange founder @ChobanianMike claims Binance has yet to make its promised $10 million donation to Ukraine.

"No one knows where it went," he says.

He also raises questions around the exchange supporting Russian rubles for transactions: https://t.co/eSA5Qh05sR pic.twitter.com/NdOcCDIAn4

— CoinDesk (@CoinDesk) March 18, 2022