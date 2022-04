Bitcoin sa opäť obchoduje nad 41 000 $ po tom, čo dnes pridal k svojej hodnote viac ako 3 %.

Širší trh s kryptomenami pokračuje vo svojom oživení a za posledných 24 hodín pridal k svojej hodnote viac ako 2 %. V čase tlače je celková trhová kapitalizácia kryptomien okolo 1,9 bilióna dolárov.

Celková trhová kapitalizácia by mohla čoskoro dosiahnuť psychologickú hranicu 2 biliónov dolárov, pričom zisky sa rozložia na širší kryptotrh.

Bitcoin zostáva vedúcou kryptomenou s dominanciou na trhu viac ako 41%. BTC za posledných 24 hodín pridalo k svojej hodnote viac ako 3 %, čím prekonalo širší trh s kryptomenami.

Bitcoin sa teraz obchoduje okolo 41 200 USD za coin, čo je zlepšenie oproti začiatku tohto týždňa, keď vedúca kryptomena krátko klesla pod psychologickú úroveň 40 000 USD.

Ak trh udrží súčasnú dynamiku, bitcoin by sa mohol pokúsiť získať späť svoju cenu nad 43 000 dolárov. Potrebovalo by to však niečo špeciálne, aby sme sa pred koncom týždňa dostali cez úroveň odporu 45 000 dolárov.

Kľúčové úrovne na sledovanie

4-hodinový graf BTC/USD je v súčasnosti jedným z najviac býčích medzi top 10 kryptomenami podľa trhovej kapitalizácie. Bitcoin v súčasnosti prekonáva iba LUNA a AVAX v zozname top 10.

Čiara MACD je stále pod neutrálnou zónou, čo naznačuje, že medvedí moment úplne nezmizol.

14-dňový RSI 50 ukazuje, že Bitcoin už nie je na prepredanom území. Na vstup do prekúpeného regiónu by však v najbližších dňoch musel zaznamenať ďalšie zisky.

Ak bude rally pokračovať, Bitcoin by mohol pred koncom dňa prekonať prvú veľkú úroveň odporu na úrovni 42 621 USD. Bitcoin sa bude opäť obchodovať nad 43 000 $, ak sa býčia dynamika udrží aj v najbližších hodinách.

Ak sa však medvedí trend obnoví, bitcoin by mohol klesnúť smerom k úrovni podpory 40 000 dolárov. Pokiaľ nedôjde k masívnej strate, Bitcoin by mal krátkodobo obhájiť svoju cenu nad 39 000 $.