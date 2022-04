Po pôsobivej rally, Zilliqa videla trhové prekliatie dobehnúť tu. Je to jeden z najväčších porazených v rebríčkoch súčasnosti, keďže stratila 14% svojej hodnoty. Je čas kúpiť dip?

Nehľadajte ďalej tento krátky článok vám ukáže, kde nájdete všetky podrobnosti o Zilliqa: čo to je, oplatí sa do nej investovať a najlepšie miesta, kde si teraz Zilliqa kúpiť.

Keďže ZIL je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť ZIL pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť ZIL práve teraz, postupujte takto:

Odporúčame Binance, pretože je to jedna z popredných svetových platforiem na obchodovanie s rôznymi aktívami, burza a taktiež aj peňaženka všetko v jednom. Dokonca patrí k burzám s najnižšími poplatkami v tomto odvetví. Je tiež vhodný pre začiatočníkov a má k dispozícii viac spôsobov platby ako ktorákoľvek iná dostupná služba.

Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince.

Choďte na Pancakeswap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku.

Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane ZIL.

Zilliqa je verejný blockchain bez povolení, ktorého cieľom je dosiahnuť vysokú rýchlosť transakcií a ponúknuť vysokú priepustnosť. Snaží sa vyriešiť problém rýchlosti a škálovateľnosti blockchainu pomocou shardingu ako L2 škálovacieho riešenia.

Hovorí sa, že Zilliqa je prvým verejným blockchainom na svete, ktorý sa úplne spolieha na rozštiepenú sieť, čo mu umožňuje dosahovať vysokú rýchlosť transakcií za sekundu, čím sa rieši problém škálovateľnosti.

Ako blockchain rastie a pribúdajú ďalšie fragmenty, rýchlosť transakcie sa zvyšuje, pretože každý fragment spracováva transakcie individuálne. Po spracovaní sa záznamy okamžite pridajú do blockchainu Zilliqa. Nevyžaduje sa žiadny dodatočný čas na potvrdenie.

Nič nemôže nahradiť vlastný výskum. Akékoľvek investičné rozhodnutie, ktoré urobíte, by malo byť založené na vašej odbornosti na trhu, vašom postoji k riziku a na vlastnostiach a rozložení vášho portfólia. Zvážte tiež, ako by ste sa cítili pri strate peňazí.

Na základe predpovedí Wallet Investor sa očakáva dlhodobý nárast. Predpovedajú, že 1 ZIL sa bude o 5 rokov obchodovať za 0,18 USD. 5-ročná investícia prinesie výnosy okolo +64 %. Investícia vo výške 100 USD, ktorá sa teraz uskutoční, môže mať v roku 2027 hodnotu 164 USD.

