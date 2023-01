Zmeškali ste Dogecoin? Zoznámte sa s presale kryptomeny Metacade (MCADE)

Dogecoin (DOGE) patrí medzi top 10 kryptomien po tom, čo začínal len na 0,0003 dolára za token. „Drahokamy s malou kapitalizáciou“, ako DOGE, môže byť ťažké odhaliť, ale presale kryptomeny Metacade (MCADE) môže byť ďalšou veľkou vecou.

Metacade: najlepší drahokam po Dogecoin?

Dogecoin od svojho prvého uvedenia na trh v decembri 2013 priniesol viac ako 2000-násobný výnos. Je to skvelý príklad vysokého rastového potenciálu pre počiatočné investície do kryptomien. Bohužiaľ, väčšina premeškala šialené zisky, ktoré dosiahol DOGE, ale vo Web3 stále zostáva veľa príležitostí.

Presale kryptomien patria medzi najlukratívnejšie investičné príležitosti, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. Presale je najskoršou fázou získavania finančných prostriedkov pre projekty Web3 a často prináša značné výnosy pre dlhodobých držiteľov.

Spoločnosť Metacade (MCADE) práve spustila svoj presale kryptomien a už teraz sa zdá, že bude jednou z najlepších investičných príležitostí roku 2023. Fáza beta sa v krátkom čase úplne vypredala a prilákala financovanie v hodnote 1,12 milióna USD, keďže sa na podujatí predalo 140 000 000 MCADE za cenu 0,008 USD.

Skorí investori do Metacade môžu očakávať masívne výnosy, pretože platforma je komplexným zážitkom GameFi, ktorého cieľom je stať sa centrálnym strediskom pre komunitu Web3. Metacade sa snaží nielen ponúknuť rozširujúcu sa škálu hier zarábanie hraním ( P2E ), ale aj prístup k niektorým z najcennejších alfa verzií vo vesmíre a rozsiahle možnosti zárobku mimo jej pasáže.

Mohol by MCADE dosiahnuť 1 $ v roku 2023?

Po presale kryptomeny sa MCADE spustí na decentralizovaných burzách (DEX) vo svojom verejnom IDO, od čoho sa očakáva, že zvýši dopyt po tokene a zvýši cenu ďalej. Odborníci predpovedajú výbušnú cenovú akciu pre MCADE, pričom investori sa zameriavajú na dve kľúčové cenové úrovne.

Horný cieľ pre MCADE je 1 dolár, čo by bol 50-násobný zisk z ukončenia presale kryptomeny Metacade. To by si vyžadovalo, aby MCADE prerazil kľúčové úrovne odporu na úrovni 0,50 USD a 0,75 USD, ale vzhľadom na ošiaľ okolo projektu je pre MCADE dosiahnuteľný 1 USD.

Čo je Metacade?

Metacade sa stane najväčšou on-chain arkádou, ktorá ponúka celý rad príležitostných a súťažných herných zážitkov v rámci výberu titulov v arkádovom štýle. Každá hra v Metacade má v pláne poskytovať mechaniky zarábania, ktoré poskytujú hráčom odmeny za tokeny MCADE za zdolanie úrovní a postup cez každý titul.

Okrem toho, Metacade sa pripravuje na to, aby sa stal živým komunitným centrom, kde hráči budú mať prístup k najnovším informáciám o blockchain hernom priestore. Metacade zobrazí najhorúcejšie trendy, najnovšie tituly a všetky najlepšie tipy a triky, ako vyťažiť maximum z herného zážitku z blockchain.

Ako Metacade funguje?

Hráči budú môcť hrať obrovský výber rôznych P2E hier a začať zarábať tokeny MCADE hneď, ako sa dostanú na platformu. Metacade tiež ponúkne súťaživým hráčom možnosť otestovať svoje schopnosti proti hráčom z celého sveta prostredníctvom funkcie Compete2Earn.

Metacade je riadená komunitou a jej cieľom je vytvoriť centrálne miesto pre všetky veci GameFi. Kľúčovou iniciatívou na podporu zapojenia komunity je inovatívny mechanizmus Create2Earn. To odmení používateľov tokenmi MCADE za prispievanie do komunity mnohými spôsobmi, vrátane zdieľania poznatkov, uverejňovania recenzií hier a interakcie s ostatnými používateľmi.

Platforma bude od roku 2024 hostiť aj pracovnú inzerciu, ktorá poskytne nadšencom kryptomien prístupový bod na začatie kariéry vo Web3 . Okrem práce na plný úväzok s partnermi Metacade sa používatelia môžu uchádzať o prácu na voľnej nohe a testovať nové hry pred ich oficiálnym uvedením na trh.

Metacade: kľúčový hráč, ktorý zmení hru

GameFi bol prelomovým vývojom pre celý herný priemysel, ale doteraz hráčom blockchain chýbalo centrálne komunitné centrum. Metacade ponúka riešenie vybudovaním komplexnej platformy, ktorá osloví hráčov z celého sveta, pričom kombinuje zábavu z hrania, produkciu obsahu a množstvo príležitostí na zarábanie kryptomien pre svoju komunitu.

Metacade okrem toho pomôže financovať ďalšiu generáciu arkádových hier, ktoré budú postavené na platforme. Vývojári hier môžu predkladať investičné návrhy komunite Metacade, ktorá bude mať právomoc rozhodovať o tom, ktoré hry sa v budúcnosti dostanú na platformu. Víťazné investičné návrhy majú byť financované v počiatočnej fáze prostredníctvom programu Metagrants, čo pomôže podporiť inovácie na celej scéne GameFi.

Oplatí sa kúpiť MCADE?

Presale kryptomeny Metacade je skvelou príležitosťou na dosiahnutie výraznej návratnosti investície. Po vypredaní 100 percent tokenov počas beta fázy sa Metacade pripravuje na úspešný (a možno rýchlo vypredaný) presale.

V súčasnosti má MCADE hodnotu 0,012 $. Táto cena sa do poslednej fázy presale kryptomeny Metacade zvýši na 0,02 USD, takže investori by mali rýchlo pridať čo najviac MCADE do svojho portfólia, kým cena príliš nestúpne. Presale kryptomeny Metacade by sa mohol ukázať ako jeden z najvýkonnejších v roku 2023 a v nasledujúcich rokoch by mohol potenciálne priniesť výnosy na úrovni DOGE.