ZRX, token 0x, získal 46 % po tom, čo oznámili, že uzavreli partnerstvo s poprednou kryptoburzou Coinbase s cieľom podporiť jej nový sociálny NFT trh.

Ak chcete vedieť, čo je ZRX, môže vám poskytnúť dobrú návratnosť a najlepšie miesta na nákup ZRX, ste na správnom mieste.

Keďže ZRX je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť ZRX pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť ZRX práve teraz, postupujte takto:

Odporúčame eToro, pretože je to jedna z popredných svetových platforiem na obchodovanie s rôznymi aktívami, burza a taktiež aj peňaženka všetko v jednom. Dokonca patrí k burzám s najnižšími poplatkami v tomto odvetví. Je tiež vhodný pre začiatočníkov a má k dispozícii viac spôsobov platby ako ktorákoľvek iná dostupná služba.

Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince.

Choďte na Uniswap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku.

Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane ZRX.

0x je protokol infraštruktúry, ktorý používateľom umožňuje jednoducho obchodovať s tokenmi ERC20 a inými aktívami na blockchaine Ethereum bez toho, aby sa spoliehali na centralizovaných sprostredkovateľov, ako sú tradičné burzy kryptomien.

0x dosahuje túto funkčnosť decentralizovanej výmeny pomocou kolekcie open source, verejne auditovateľných inteligentných zmlúv, ktoré spolupracujú na vytvorení flexibilného obchodného protokolu s nízkym trením, ktorý môžu vývojári ľahko vložiť do svojich produktov.

0x podporuje zastupiteľné (ERC20) aj nezastupiteľné (ERC-723) tokeny. Dá sa použiť na obchodovanie so širokým spektrom aktív, čo držiteľom poskytuje spôsob, ako nakupovať, predávať a vymieňať aktíva Ethereum cez viac ako tucet rôznych aplikácií.

ZRX môže byť lukratívna investícia, ale nájdite si čas na to, aby ste si prečítali aspoň niekoľko cenových predpovedí od popredných analytikov a urobili prieskum trhu predtým, ako sa zaviažute. Všetky investičné rady berte s rezervou.

Wallet Investor považuje túto mincu za stredne dobrú investíciu. V apríli 2027 predpovedajú, že sa bude obchodovať za 2,27 USD. 5-ročná investícia by priniesla výnosy okolo +110 %. Investícia 100 USD môže byť v tomto časovom období až 210 USD.

#ZRX – Outrageous move! Looks like these guys will be powering coinbase NFT platform. Imagine catching that 😉 #Crypto #Coinbase #NFTs #winning pic.twitter.com/J2sHLaKpeh

— Send It (@SenditPod) April 21, 2022