Zuckerbergova stávka na metaverse sa kazí

Meta honcho Mark Zuckerburg je pantomimický darebák.

Keď Facebook minulý rok oznámil, že zmenili značku na „Meta“, na znak úmyslu o tom, kam sa podľa nich celé odvetvie uberá, niektorých to sklamalo.

„Ako sa opovažujú vziať si meno metaverza,“ odhovárali mnohí. Avšak s hmlistým konceptom metaverza, ktorý sa teraz označuje skôr ako Web3 , toto táranie trochu utíchlo.

Ale čo presne sa deje s Meta a ich snahou začať nový vek sociálnych médií?

Oznámenie Zuckerburga nijako nepotlačilo prepad predaja, keďže cena akcií Facebooku sa dnes obchoduje za 129 dolárov, čo je od oznámenia zmeny značky nepríjemný pokles o 59%.

Takmer rok do dňa rebrandingu Meta sa Zuckerburgova utopická vízia nejakého sveta virtuálnej reality Ready Player One nikdy nezdala tak vzdialená.

Na tomto cieli pracujú tisíce zamestnancov, no doterajšie výsledky sú prinajmenšom neuspokojivé. Tento týždeň unikli interné poznámky, o ktorých informoval portál Verge.

Iste súhlasíte, mali pochmúrny tón.

„Prečo nemáme radi produkt, ktorý sme vytvorili, natoľko, že ho neustále používame“? Opýtal sa viceprezident Metaverse, Vishal Shah.

„Jednoduchá pravda je, že ak to nemáme radi, ako môžeme očakávať, že to budú milovať naši používatelia?“ pridal.

„Súhrnná váha papierových výrezov, problémov so stabilitou a chýb spôsobuje, že je pre našu komunitu príliš ťažké zažiť kúzlo Horizonu,“ znel ďalší citát, ktorý odkazuje na hru virtuálnej reality od spoločnosti Meta.

Pokles metaverzných tokenov za posledný rok je výrazný. Samozrejme, že tokeny kryptomien na celom trhu spadli z útesu, ale rozsah, v ktorom tokeny súvisiace s metaverzou klesli, je napriek tomu znepokojujúci.

Pri pohľade na deväť tokenov v top 100 CoinMarketCap, ktoré sú klasifikované ako súvisiace s „metaverse“, je priemerný pokles od rebrandingu Meta skľučujúci. Zakreslil som ich do grafu nižšie:

Ešte znepokojivejší je pokles používateľov týchto hier. Aj keď sa zdalo, že o aktívnych používateľoch na Decentralande dochádzalo k nesprávnemu hláseniu – s alarmujúcimi údajmi, ktoré naznačujú, že 38 aktívnych používateľov denne je prehnaných – faktom je, že zapojenie do týchto metaverzných hier sa zrútilo v súlade s cenami tokenov.

Lately, there has been a lot of misinformation on the number of active users of Decentraland. Some websites are tracking only specific smart contract transactions but reporting them as daily active users DAU, which is inaccurate.

— Decentraland (@decentraland) October 7, 2022