10 bästa kommande ICO-Krypto att investera i 2022

Med blockkedjan som lägger till nya projekt nästan dagligen kan det vara svårt att avgöra vilka som ger investerare god avkastning.

För att hjälpa dig har vi gjort all forskning så att du inte behöver göra det. Vår lista över de bästa kommande ICO:erna beskriver varje projekts funktioner och fördelar – perfekt för alla investerare som vill dra nytta av låga priser under ett mynterbjudande.

Låt oss upptäcka hur potentiella intäkter från dessa initiala mynterbjudanden kan gynna din investeringsportfölj idag.

De bästa kommande ICO:erna i 2022

Metacade (MCADE) Hedera (HBAR) NEAR Protocol (NEAR) Kryptview (KVT) O-MEE (OME) WeSendit (WSI) SubQuery (SQT) SeaCoast (COAST) Social-Service (SSE) Mavia (MAVIA)

Topp 10 nya ICO-Krypto att investera i 2022 granskade

Metacade är den första i sitt slag i Webb3 – ett mysigt nav för både spelare och community-medlemmar att träffas, njuta av varandras sällskap, spela olika kryptospel och potentiellt skörda investeringsvinster.

Istället för att ha alla dina ägg i en korg med att investera i framgången eller misslyckandet för bara ett projekt/speltitel som du vanligtvis skulle behöva göra någon annanstans, här är flera projekt inrymda under ett tak, vilket ger investerare mer diversifierade alternativ.

Det bästa är att oavsett vilken genre som fångar ditt öga från dag till dag kommer det alltid att finnas något roligt att vänta inuti.

Att investera i MCADE-tokens är nyckeln till att låsa upp en växande spelekonomi och dra fördel av exklusiva belöningar.

Var tidig, kom före – du kan skörda seriös avkastning när Metacade tar fart. Inte bara det, utan det är också en virtuell mötesplats där spelare kan bygga kontakter och skapa otroliga projekt tillsammans.

Metacade är samtalsämnet i Webb3-utrymmet, och deras plattform lovar att revolutionera hur spelare hittar möjligheter.

Med sin snabba uppgång som ett av 2022:s främsta projekt, har Metacade förtjänat en plats som nummer 1 på vår lista för de mest spännande kryptovaluta-tokens just nu.

Du kan delta i Metacade-förköpet här.

2. Hedera (HBAR)

Hedera tillhandahåller en revolutionerande blockkedje-plattform för individer och organisationer att förverkliga sina mest kreativa idéer.

Dess olika användningsområden – från token-tjänst, smarta kontrakt och skapande och hantering av NFT:er – hjälper till att driva utvecklingen av decentraliserade applikationer över Webb2- och Webb3-domäner.

HCS-verktyget stärker användarna genom att förse dem med en exakt tidsstämplingsfunktion som är användbar för att bygga framtidssäkra projekt som förblir immuna mot manipulation eller datamanipuleringsförsök.

Att låsa upp den fulla potentialen i Hederas nätverk kräver ägande av dess inhemska token, HBAR. Denna energieffektiva kryptovaluta erbjuder användarna ett skydd mot skadliga attacker och används för att betala för applikationstransaktionsavgifter.

Som en av de mest lovande krypto-ICO:erna som snart kommer att lanseras på Coinbase, kan det vara mycket givande att investera i detta unika mynt.

3. NEAR Protocol (NEAR)

NEAR Protocol inleder en ny era av internet, vilket ger användare möjlighet att enkelt komma åt decentraliserade applikationer.

Med sin innovativa Layer 1-blockkedja och unika skalningsmekanism, gör den här plattformen det möjligt för utvecklare att snabbt skapa dApps med optimala resultat – vilket revolutionerar sättet vi använder teknik.

NEAR är den ultimata verktygslådan för utvecklare, som ger kunniga kodare eller nybörjare allt de behöver för att bygga Webb3.0-applikationer med lätthet och effektivitet.

Med kraftfulla CLI-verktyg och enkla SDK:er till hands kan användare skriva smarta kontrakt på ett språk de själva väljer – inga svårlärda Solidity eller Vyper behövs.

Skulle någon hjälp behövas på vägen finns gratis dokumentation komplett med handledningar redo samt dagliga samtal som erbjuds av NEAR själva för extra trygghet.

4. Kryptview (KVT)

Har du hört talas om Kryptview, den nya kryptovalutan som revolutionerar kryptomarknaden? Denna research-to-earn-plattform garanterar noggrannhet och transparens genom att tillåta användare att bidra med sina insikter om digitala tokens.

Det erbjuder en unik möjlighet för deltagare att tjäna belöningar helt enkelt genom att ge recensioner om olika företag i denna oreglerade bransch – en oöverträffad chans att engagera sig i blockkedje-teknik.

Letar du efter en möjlighet att komma in på bottenvåningen i en blockkedje-driven revolution? Kryptview kan vara ditt svar.

Denna innovativa plattform är utformad för att ge kryptoinvesterare transparent, objektiv information om potentiella kryptovalutaprojekt – eliminera alla tvivel kring legitimitet och förhindra bedrägerier från att dra fördel av förtroendefulla användare.

För de som bidrar med kvalitetsinnehåll (som till och med kan inkludera egen bedömning av priser) finns även ersättning tillgänglig i KVT-mynt.

Det har aldrig funnits en så enkel väg mot framgång – gå med i Kryptview idag och se till att du alltid ligger steget före när det gäller investeringar.

5. O-MEE (OME)

O-MEE är en innovativ ICO som lanseras 2022 och som ger en kraftfull kombination av sociala medier och NFT-marknaden för att hjälpa kreatörer att tjäna pengar på sina digitala verk.

Innehållsutvecklare kan dra full nytta av O-MEE-plattformen, med verktyg som prenumerationsmodeller och privata hubbar, plus tillgång till möjligheter till intäktsgenerering på NFT-marknaden med $OME-tokenkraft.

Välkommen till Webb3.0: där kreativitet möter ekonomisk belöning.

6. WeSendit (WSI)

WeSendit tar blockkedjeteknologi till mainstream med sin nya kryptodrivna plattform, vilket gör stora filöverföringar säkra och enkla.

WeSendit har redan sett framgång i 150 länder med 3,5 miljoner användare och fortsätter att revolutionera datadelning genom att tillåta premiummedlemmar fullständig anonymitet för sina filer samt uppmuntra användning genom belöningstokenen från en aktivitetspool.

Genom att hålla WSI-tokens kan du få tillgång till airdroppen på 45 miljoner mynt efter deras offentliga försäljning.

Detta är dock inte allt; efter denna release kommer WeSendit att låta investerare dra fördel av insatser för upp till 200% APR. Ta del av en eller båda och tjäna stora belöningar med WSI.

7. SubQuery (SQT)

För utvecklare som vill skapa decentraliserade appar är SubQuery den perfekta allt-i-ett-verktygslådan.

Byggd för användning på populära plattformar som Polkadot, Substrate och Avalanche, stöder den en ”decentraliserad datatjänst” med en enkel ”Hero Course” som guidar användare genom varje steg i att bygga sina dApps – inget behov av komplexa backend-system.

Se till att inte missa denna otroliga resurs.

SubQuerys kommande ICO erbjuder en spännande möjlighet för investerare att komma före kurvan och köpa tokens innan projektet når sitt kliv.

Knappt 9% av SubQuerys totala utbud är att vinna, och USDC accepteras som betalning till en fast ränta på $0,0275 per token – så missa inte denna utmärkta chans att komma ombord tidigt.

8. SeaCoast (COAST)

SeaCoast revolutionerar kryptoplattformen och erbjuder användarna mer än bara ett utbyte av digitala tillgångar.

Detta nästa generations nätverk hoppas kunna ”tokenisera kusten” genom att ge insikter i några av naturens mest pittoreska regioner – inklusive kunskap relaterad till våra kuster och hav.

Genom att dela geotaggat innehåll med andra medlemmar kan användare belönas i $COAST-tokens som sedan ”förankras” i SeaCoast-fonden för extra fördelar. Med ett så brett utbud av användningsfall kan SeaCoast bli ett av kryptons hetaste projekt hittills.

Gå in på bottenvåningen i SeaCoasts ambitiösa projekt. Genom att delta i deras kommande ICO med så lite som €100 ($102), kan investerare ta emot exklusiva NFT:er och ha en chans att vara en del av detta digitala ekosystem som inte ska vara färdigställt förrän 2025.

Gör dig redo att börja med krypto – registrera dig nu.

9. Social-Service (SSE)

Social-Service låser upp ekonomisk frihet över hela världen och är ett banbrytande kryptoprojekt som ska revolutionera hur vi använder P2P-tjänster och blockkedje-teknik.

Plattformen vill överbrygga sociala nätverk med resursdelningssatsningar som ger ”ömsesidigt fördelaktiga möjligheter” utan monetära transaktioner.

Med sin decentraliserade struktur som tillåter användning i alla länder runt om i världen, lanseras den snart – först via ”Pre-ICO” i år innan den kliver in i hela ICO-territoriet under 2023.

Plus de kommande månaderna kommer en betaversion av deras app att släppas redo för nästa års officiella release – kan detta vara ett stort steg framåt i vår strategi för ekonomi?

Med bara några veckor kvar att dra fördel av pre-ICO-fasen har över 108 000 $SSE-tokens redan köpts för socialtjänstens ekosystem.

Detta unika projekt har ännu inte avslöjat alla detaljer men är verkligen värt att hålla reda på när vi går in i 2023 – en ICO du inte vill missa.

10. Mavia (MAVIA)

Spelare, gör dig redo att gå in i en värld som aldrig förr. Mavia är det kommande AAA ”blockkedje-baserade byggda”-spelet 2022.

Spelare kan skapa sina egna baser i spelet och erövra andra med strategisk krigföring inspirerad av Command & Conquer.

Segerrika spelare kommer att tjäna $RUBY – Mavias revolutionerande inhemska token som belönar användare för skickligt spel samt ger dem olika uppgraderingar och utmaningar i spelet.

Dessutom kan de använda det inom själva metaversen, vilket gör detta till en av de mest mångsidiga digitala valutorna som finns tillgängliga idag.

Mavia tar snabbt fart när förväntan bygger på deras lansering under Q4 2022. Med en integrerad NFT-marknadsplats och möjligheten att streama live-strider har de lovat en unik upplevelse som säkerligen kommer att förvåna när den kommer ut på marknaden.

Om bara några veckor kommer Mavia att öppna upp sin token-rea plus virtuell markförsäljning – så se till att du inte missar denna unika möjlighet.

Vad är en ICO?

Att investera i en ICO är en unik möjlighet att få tillgång till den offentliga försäljningen av kryptovalutor. Till skillnad från börsintroduktioner, som erbjuder aktier i företag som går till börs, får de som investerar på ICO digitala tokens istället.

2022 kommer att bli ett avgörande år för dessa investerare eftersom de behöver projekt som löser angelägna problem och bevisar att deras potentiella avkastning är värd det – att förvandla bra idéer till fantastiska investeringar.

Den nya världen av ICO-krypto erbjuder spänning och innovation eftersom en mängd olika projekt förblir obundna till traditionella regler. Detta kan vara en attraktiv möjlighet för dem som vill starta sina egna ansträngningar som annars kan ha hindrats av komplexa byråkratiska krav.

Hur fungerar ICO?

ICO:er växer i popularitet som ett innovativt nytt sätt att finansiera projekt. Istället för att förlita sig på banker eller traditionella metoder, kan vem som helst med rätt teknik och expertis utveckla sin egen ICO-struktur – oavsett om det är obegränsade leveranser, begränsade gränser eller något annat som passar.

De tre huvudstrukturerna för ICO:er är:

Förinställt tokenpris + Begränsat utbud

Rörligt tokenpris + Begränsat utbud

Förinställt tokenpris + Variabelt utbud

För att dessa initiativ ska lyckas behöver de naturligtvis investerare, så smart marknadsföring blir också en nyckelfaktor; från samarbeten med ledande ICO-byråer hela vägen genom engagemang i sociala medier.

Intresserad av att investera i en kommande kryptovaluta? Processen är enkel. Allt du behöver göra är att hitta ett projekt som resonerar med dina mål, registrera dig på projektets webbplats och köpa tokens genom dess börs. Så fort dessa har förvärvats, förvara dem säkert i en kryptoplånbok tills den är listad för försäljning – gör dig sedan redo för en potentiell marknadsmöjlighet.

Hur man hittar nya kommande ICO:er

Kryptovalutainvesteringar blomstrar, vilket gör det enklare än någonsin för investerare att upptäcka potentiella nya ICO:er.

Oavsett om du är en nybörjare eller veteraninvesterare, finns det många sätt som kan användas för att identifiera nästa stora kryptomöjlighet – från att övervaka blogginlägg och forum till att delta i evenemang.

Oavsett vad din strategi kan vara, har det aldrig varit mer tillgängligt att avslöja kommande tokenförsäljning.

Använd sociala medier: Krypto-entusiaster är välsignade med en mängd resurser för att informera om sina investeringar. Twitter och Reddit ger oöverträffade realtidsuppdateringar om nya projekt, medan YouTube-kanaler erbjuder engagerande och objektiva diskussioner kring kommande kryptovalutas initiala mynterbjudanden (ICOs). Att hålla fingret stadigt på pulsen är viktigt för alla kryptoinvesterare.

Håll koll med en ICO-kalender: CoinMarketCaps ICO-kalender ger en spännande inblick i framtiden för kryptofinans. Den ger en omfattande översikt över kommande inledande mynterbjudanden, inklusive deras planerade lanserings- och slutdatum samt varje projekts finansieringsmål. Att investera via ICO kräver noggrann forskning – men med detta värdefulla verktyg till ditt förfogande är du beredd att fatta välgrundade beslut om vilka projekt som förtjänar din uppmärksamhet.

ICO-plattformar: Om du är intresserad av att investera i ICO:er och IDO:er finns det gott om resurser tillgängliga. Dedikerade webbplatser ger information om de möjligheter de erbjuder samt utför noggranna KYC-kontroller för att ge potentiella investeringar betyg baserat på deras beräknade framgångsfrekvens.

Är nya ICO-mynt en bra investering?

Kryptoförsäljning och ICO-inträde kan vara en del av en investerares portfölj, men är det verkligen värt risken? Innan du bestämmer dig för att hoppa på det digitala valutatåget, överväg dessa faktorer: potentiell avkastning, rättsligt skydd och transparens. Med tankeväckande analys kan du befinna dig i framkant av lukrativa investeringsmöjligheter.

Tillgång till nya och spännande användningsfall

Att investera i ICO kan hjälpa kunniga investerare att få tillgång till värdefulla tokens som kan störa kryptomarknaden. Ett fantastiskt exempel på detta är Battle Infinitys ambitiösa projekt, som försöker förena sex imponerande distinkta idéer till ett enda metaversdrivet ekosystem – något som ingen annan blockkedja ännu har uppnått.

Potential för enorma avkastningar

ICO:er ger en unik möjlighet för investerare, med potential att skörda enorma belöningar om deras valda projekt skulle nå framgång. Dessa investeringar kostar bara en bråkdel av vad som kommer att vara möjligt längre fram, och gör det tillgängligt för nästan alla som vill lägga till lite krydda och ekonomisk vinst i sin portfölj.

Kryptotokens erbjuder investerare en chans att komma in på bottenvåningen i potentiellt lukrativa projekt. EOS är en fallstudie som visar precis vad som är möjligt när det kommer till avkastning – deras ICO 2017 såg tidiga användare fyrdubbla sina pengar inom tolv månader.

Skapa passiv inkomst

Kryptovärlden har aldrig varit så lukrativ. Oavsett om det är genom insats, avkastningsodling eller passiv beskattning av ”statiska” projekt, kan investerare nu hämta in vanliga inkomstströmmar enbart för att hålla tokens. Och med många ICO-mynt som också erbjuder spännande P2E-spelmöjligheter (spelare-till-entitet) som erbjuder ännu mer generös avkastning – det finns ingen bättre tid att gå med i den digitala valutarevolutionen och börja tjäna pengar.

Bästa kommande ICO:er – sista tankar

Med investerare som håller ett skarpt öga på marknaden, ser 2022 ut att bli ett intressant år när det gäller inledande mynterbjudanden. Bland tio exceptionella projekt som tillkännagavs den här veckan finns Metacade, som redan har skapat vågor bland tidiga användare och lovar spännande möjligheter för dem som är villiga att ta risken.