33 centralbanker & 12 finansiella myndigheter ska träffa Nayib Bukele

Nayib Bukele, presidenten för El Salvador, twittrade att han skulle träffa 33 centralbanker och 12 finansiella myndigheter i dag måndag för att bland annat diskutera utbyggnaden av Bitcoin.

Enligt Twitter-tråden som följde tweeten om mötet för att ”diskutera finansiell integration, digital ekonomi, ’banking the unbanked’, #Bitcoin-utbyggnaden och dess fördelar i vårt land”, inkluderar några av bankerna som förväntas träffa Bukele bank of Rwanda, Sacco Societies Regulatory Authority (SASRA) Kenya, Central Bank of Egypt, Central Bank of Nigeria och Maldives Monetary Authority bland andra.

Tomorrow, 32 central banks and 12 financial authorities (44 countries) will meet in El Salvador to discuss financial inclusion, digital economy, banking the unbanked, the #Bitcoin rollout and its benefits in our country.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 16, 2022