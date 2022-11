4 av de bästa Metaverse Kryptomynten att köpa inför 2023

Metaverse förväntas explodera i tillväxt under de kommande åren. Det verkar åtminstone Bloomberg tro. Analytiker på Bloomberg har förutspått att metaverse kommer att vara värt 800 miljarder dollar inom en snar framtid, och nu är det perfekta tillfället att börja leta efter de bästa kryptoprojekten för metaverse som kommer att prestera bättre i framtiden för social interaktion.

I den här artikeln visar vi dig fyra av de bästa metaverse kryptoprojekten på marknaden idag som kan ta fart år 2023.

1. Metacade (MCADE) – Bästa övergripande kryptoprojekt i metaverse

Metacade planerar att bli den främsta destinationen för spelare som vill lära sig mer om, tjäna mer pengar på och styra framtiden för Play2Earn spel. I Metacade kommer du att kunna ansluta dig till en livlig community av likasinnade spelare och Web3-fanatiker för att delta i världens första spelarägda virtuella arkad.

På Metacades plattform kan du hitta recensioner av de senaste Play2Earn titlarna, se topplistor och läsa om några av de hetaste GameFi alfabetet från branschexperter för att hjälpa dig att ta dig fram i spelrevolutionen. För att uppmuntra communityn att hjälpa till att göra Metacade till den ultimata resursen för GameFi belönas användarna med MCADE tokens varje gång de delar recensioner, alfa eller innehåll, vilket innebär att du kan tjäna pengar genom att helt enkelt dela med dig av din expertis.

Metacade har som yttersta mål att ge spelandet tillbaka till spelarna. Medan den traditionella spelindustrin närmar sig en eländig sektor som domineras av mikrotransaktioner och aktieägares vinster, låter Metacade användarna få bestämma vilka spel de vill spela med hjälp av ”Metagrants”.

Metagrants lanseras 2023 och är en mekanism där spelutvecklare skickar in sina projekt i en tävling som communityn kan rösta om. Vinnarna av dessa omröstningar får finansiering och stöd från Metacade att bygga sitt spel tillsammans med kollektivet som valde dem, och det färdiga spelet läggs till i Metacades virtuella arkad.

Medan användarna kan tjäna mer på sina favorit Play2Earn-spel genom att läsa de bästa tipsen eller tävla i exklusiva turneringar, kan de också hitta en mer permanent roll i GameFi-ekonomin med Metacade.

Som en del av färdplanen för 2024 lanserar Metacade en jobbsida som kommer att innehålla dussintals möjligheter för communityn att få in en fot i spelbranschen. Dessa roller kommer att sträcka sig från att bli betatestare på deltid till att få en ledande roll hos banbrytande företag som ligger i framkant av Web3.

Så småningom kommer Metacade att bli en DAO, vilket innebär att kärnteamet kommer att avgå och överlämna ledarpositioner till de mest uppskattade medlemmarna i communityn. När detta sker kan användarna rösta om viktiga beslut, som framtida ledare, begränsningar av token-utbudet, partnerskap, nya funktioner och mycket mer.

2. Star Atlas (ATLAS) – För de galaktiska upptäckarna där ute

Star Atlas är ett Play2Earn spel med rymdtema som är på väg att bli ett av de bästa projekten inom metaverse. Det är mest jämförbart med EVE Online , ett oerhört framgångsrikt rymdspel som lockar hundratusentals dagliga spelare tack vare sitt djupgående universum.

Star Atlas utspelar sig år 2620, och precis som EVE Online är det utrustat med avancerade rymdfarkoster, allianser mellan fraktioner och territorier som kan erövras, men med en skillnad: spelarna kan faktiskt äga sina tillgångar. Målet med Star Atlas är att växa ditt rymdimperium genom att slutföra uppdrag, kämpa om landområden, utvinning av resurser och upptäcka sällsynta skatter. Varje tillgång i spelet lagras som en NFT på Solana blockchain och har därför ett verkligt värde.

Medan andra Play2Earn spel fokuserar på att kämpa för att tjäna spel-tokens vill Star Atlas göra denna process så rolig som möjligt. Spelare kan välja att delta i strider eller rymdskeppstävlingar för att börja tjäna ATLAS tokens. Andra kanske föredrar att samarbeta och upptäcka planeter fulla av resurser, som kan brytas (mining), förädlas och handlas med hjälp av ett nätverk av gruvfabriker, raffinaderier och handlare för att tjäna riktiga pengar. Om du äger ett VR-headset kan du till och med uppleva rymdflygning från ett uppslukande förstapersonsperspektiv.

När du har bildat en allians med andra kan du börja bygga hela städer med egna regionala decentraliserade autonoma organisationer (DAO) , så att invånarna i varje region kan rösta om vad alliansen ska fokusera på härnäst, till exempel att attackera andra spelares territorier eller hur man ska försvara sig mot en överhängande attack från en rivaliserande grupp.

Genom att ta ett exempel från EVE Online kommer Star Atlas att kombinera de bästa aspekterna av detta redan framgångsrika spel med den fantastiska möjligheten att verkligen äga dina tillgångar i spelet på blockchain. Håll utkik efter Star Atlas – det kan snart bli ett av de största och bästa kryptospelen i metaverse som världen någonsin har sett.

3. Highstreet (HIGH) – kanske den mest trendiga symbolen

Highstreet är ett av de bästa metaverse projekten av en bra anledning. Teamet bakom Highstreet utnyttjar metaverse förmåga att skapa en shoppingupplevelse på nästa nivå genom att låta verkliga varumärken visa upp sina fysiska produkter i en virtuell värld. Med varumärken som Balenciaga, LVMH och Adidas som vågar sig in i metaverse vill Highstreet bli lösningen där alla företag kan etablera sig och gå in i nästa generations handel.

Fysiska produkter, som skor eller t-shirts, är tokeniserade på blockchain som NFT:er. Köpare kan köpa dessa NFT:er och sedan välja att lösa in dem mot den fysiska varan. Med hjälp av Highstreets integration med Shopify kan dessa beställningar automatiskt skickas till varumärkets backend för fysisk utförande.

Highstreet är dock mer än bara ett virtuellt köpcentrum. Det är en hel metaverse värld där användarna kan slutföra uppdrag, umgås med andra och delta i exklusiva evenemang i en Play2Earn MMORPG miljö. Utöver Highstreet Marketplace finns Highstreet Homes, som är precis som riktiga hem. Du kan helt anpassa ditt hem till din stil, umgås med vänner och till och med ta hand om dina virtuella husdjur!

Ute i Highstreet World , kan du tjäna pengar genom att slutföra uppdrag och slåss mot monster på platser som Binance Beach, AVAX Alps och Animoca Archipelago. Varje område har sin egen historia och unika monster som förvandlar Highstreet till en spännande värld fylld av dussintals unika upplevelser.

Som helhet blandar Highstreet verkligheten med den virtuella världen på ett otroligt unikt sätt. Med blockchain-varumärken som Binance och Avalanche redan ombord är Highstreet inställt på en strålande framtid som ett av de bästa metaverse kryptoprojekten.

4. The Sandbox (SAND) – Tar byggande till nästa nivå

The Sandbox är en virtuell 3D-värld som gör det möjligt för användare att enkelt bygga och utforska spel och upplevelser som går att tjäna pengar på. Den jämförs ofta med Minecraft och Roblox på grund av sin blockiga, pixelbaserade design, och denna estetik har lett till att The Sandbox har blivit ett av de bästa metaverse-mynten.

Den stora skillnaden mellan The Sandbox och dessa spel är att det är helt decentraliserat och att nästan alla delar av spelet ägs av användarna. Med hjälp av SAND tokens kan spelarna köpa digitala fastigheter, unika objekt i spelet och accessoarer för att anpassa sina avatarer, som alla lagras på blockchain och representeras av sin egen NFT.

Mark lagras till exempel på blockchain som en LAND token, medan föremål och accessoarer representeras av ASSET tokens. Medan LAND har ett fast utbud, kan ASSETs skapas av vem som helst med hjälp av VoxEdit tool . Med VoxEdit kan användaren manipulera block, så kallade voxels, att skapa nästan vad de än önskar, som skulpturer, figurer, vapen och mycket mer. Dessa föremål kan sedan köpas och säljas med vinst på The Sandbox Marketplace .

Den mest kraftfulla funktionen i sandlådan är dock Game Maker . Med Game Maker kan vem som helst skapa hela spel utan att kunna en enda rad kod, och det kommer komplett med stridsmekanik, berättelser, AI-beteende och till och med kameramallar. Dessa funktioner har lett till att dussintals spel och upplevelser har byggts för att hela communityn ska kunna spela allt helt gratis.

The Sandbox har snabbt blivit ett av de bästa projekten inom krypto metaverse efter att ha tecknat varumärkesavtal med flera stora namn. Warner Music Group har lanserat en nöjespark med musiktema i The Sandbox metaverse, medan The Walking Dead och Snoop Dogg båda har sina egna spel som har lockat tusentals spelare. Till och med smurfarna finns i Sandbox metaverse!

Slutsats – Metacade vinner på grund av sann mångfald

Som du kan se finns det flera kandidater som skulle kunna ta över förstaplatsen på den framväxande kryptomarknaden i metaverse. Eftersom konkurrensen förväntas öka i takt med att metaverse spelandet exploderar i popularitet är det svårt att säga definitivt vilket mynt som kommer att ta ledningen och bli den bästa investeringen.

Metacade uppvisar dock några extremt attraktiva funktioner, som dess virtuella arkadspelsbibliotek, dynamiska online community-hub och att spela för att tjäna belöningar – tillsammans med starka utvecklingsmöjligheter som Metagrants. Detta gör det llätt att få plats nummer ett som det bästa kryptoprojektet i metaverse att investera i under 2023. Genom att gå utanför de typiska gränserna för enskilda titlar inom GameFi och Play2Earn sektorerna och samla allt på en och samma plattform erbjuder det ett betydande värdeerbjudande som är svårt att överträffa.

Metacade förväntas växa snabbt i takt med att GameFi industrin fortsätter att expandera som helhet, oavsett hur enskilda spel presterar. I kombination med det faktum att token fortfarande är i pre-sale, är det ett utmärkt läge för att ta den ekonomiska fördelen under det kommande decenniet, vilket är just därför vi har krönt den som den bästa metaverse kryptotoken att köpa inför 2023.