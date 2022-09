59% av satsad ETH kontrolleras av fyra leverantörer

De goda nyheterna för Ethereum-investerare är att sammanslagningen kom och gick smidigt, utan problem. Ethereum är nu en Proof-of-Stake-blockkedja, vilket innebär upp till 99,95% lägre energiförbrukning.

Men det är inte bara skoj och lek. Problemet med centralisering är ett som diskuteras mycket, men när man hoppar på kedjan och tittar på statistiken så framhäver det hur stort problem det är.

För att förklara problemet i grundläggande termer, för att bli en validator på Ethereum-nätverket, nu när mining har blivit föråldrat efter att sammanslagningen flyttade blockkedjan till Proof-of-Stake, måste en investerare ha minst 32 ETH.

Detta är uppenbarligen en stor förändring – värd $42 000 i skrivande stund – och därför inte möjligt för majoriteten av investerarna. Faktum är att on-chain-data nedan visar att det bara finns 122 000 plånböcker som har mer än 32 ETH. Det är av 86 miljoner plånböcker som inte är noll.

Så, gå in i insatspooler.

Genom att låsa upp sina medel hos en tredje part kan investerare gå med i pooler med så lite ETH som de vill, där den tredje parten samlar in pengarna för att fungera som en validator. Tänk på det som att köpa aktier i ett företag – du äger inte hela företaget, men du får en procentandel av vinsten.

Enda problemet är att dessa tredje parter sedan kontrollerar enorma mängder av nätverket.

Faktum är att en avgränsning av de fyra största insatspoolerna visar problemet. Av totalt 13,7 miljoner ETH som för närvarande satsas är 4,2 miljoner via Lido, 1,9 miljoner via Coinbase, 1,1 miljoner via Kraken och 0,9 miljoner via Binance. Det är 59% av det totala värdet som satsas enbart genom dessa fyra leverantörer.

Uppgifterna förklarar helt enkelt varför vissa är oroade över att sammanslagningen till proof-of-stake har lett till en större centralisering av Ethereum-nätverket. För i sanning har det – och det är svårt att argumentera med ovanstående siffror.

Det är tillnyktrande att tänka på vad som kan hända om någon av ovanstående leverantörer plötsligt slutade utföra sina insatsuppgifter, oavsett anledning. Kanske någon form av skandal på företaget, eller en regulatorisk orsak (kom ihåg Tornado Cash) eller någon annan oförutsägbar händelse.

Med så mycket insatt ETH som kanaliseras genom dessa leverantörer, är det en enorm mängd värde – och en viktig, central riskkälla för hela Ethereum-blockkedjan.