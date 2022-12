7 av de bästa kryptospelen inom play-to-earn-kategorin att investera i mot 2023

I en nyligen publicerad rapport uppgav DappRadar att 1,3 miljarder dollar samlades in genom play-to-earn- och metaverse-spel bara under tredje kvartalet 2022. Detta kommer med nästan en miljon aktiva plånböcker som dagligen interagerar med dessa spel. Dessa siffror visar att play-to-earn-spel erbjuder utmärkta investeringsmöjligheter som inte kan missas.

Om du undrar var du ska börja när det kommer till att investera i play-to-earn finns vi här för dig. I den här artikeln kommer vi att presentera sju av de bästa kryptospelen inom play-to-earn-kategorin som du kan investera i för att komma in tidigt på spelrevolutionen. Låt oss dyka in!

1. Metacade (MCADE) – Din bästa investering i play-to-earn

Metacade är en communityhub byggd för play-to-earn-spels framtid. Det är inte ett spel i sig, utan det är Web3:s ultimata destination för att hitta de senaste play-to-earn-titlarna, få kontakt med likasinnade spelare och för att lära sig de bästa sätten att maximera sin play-to-earn-inkomst.

Metacades primära filosofi är att hjälpa spelare att få ut det mesta av P2E-spel. Därför hittar du recensioner, spellistor och alfa från branschexperter som hjälper alla, oavsett spelbakgrund, att hitta rätt i denna otroligt spännande industri. Men kanske viktigast av allt är att Metacade vill hjälpa spelare att ha direkt inflytande över de spel de spelar.

För att uppmuntra erfarna play-to-earn-spelare att dela sin kunskap med nya spelare, belönar Metacade de som lägger upp recensioner, alfa och annat innehåll med dess inhemska MCADE token. Det fina är att även om du är en nybörjare inom play-to-earn kan du fortfarande tjäna pengar bara genom att dela dina tankar om ett nytt spel du har spelat.

Metacade erbjuder flera sätt för dig att öka din play-to-earn-inkomst, utöver den du kan få genom att dela innehåll och lära ut bästa praxis. På plattformen hittar du prisdragningar och turneringar där du kan mäta dina skills mot andra Metacade-spelare för en chans att vinna ett stort pris. Om du inte kan vänta med att börja spela de senaste play-to-earn-titlarna kan du vara med och testa nya spel som Metacades utvecklingscommunity tillgängliggör. Samtidigt som du agerar speltestare kan du också tjäna MCADE tokens.

År 2024 kommer du till och med att kunna hitta långsiktigt arbete inom spelbranschen tack vare Metacades annonsplats för jobbmöjligheter. Här kommer du att kunna upptäcka roller som testare på deltid, praktikplatser och avlönade positioner hos de spelstudior som ligger i framkant inom play-to-earn-spel.

När Metacade väl blir en blomstrande community som erbjuder några av de bästa play-to-earn-spelen på marknaden, kommer det ursprungliga teamet bakom Metacade att ta ett steg tillbaka och låta gemenskapen hålla i tyglarna genom att ombildas till en decentraliserad autonom organisation (DAO) . Härifrån kommer varje nyckelbeslut, som nya funktioner, partnerskap och ledarskapspositioner, att röstas fram av innehavare av MCADE, vilket gör Metacade till världens första community-ägda virtuella arkad.

Med sina idéer kring att vara den främsta destinationen för allt inom play-to-earn-spel, med communityn i centrum och spelutveckling byggd på crowdsourcing är Metacade redo att dominera play-to-earn-branschen. Detta gör att vi utser MCADE till den bästa krypton inom play-to-earn-kategorin! Här har du en strålande möjlighet att bli en tidig investerare i spelrevolutionen.

>>> Du kan delta i Metacades pre-sale här <<<

2. Axie Infinity (AXS & SLP) – Kampera med Axies

Axie Infinity är ett av de mest välkända play-to-earn-spelen på marknaden idag. Axie Infinity är ett Pokémon-liknande spel byggt på Ethereums blockkedja. Spelare bygger upp ett lag med tre Axies som används i strider mot andra spelare för chansen att vinna Smooth Love Potion (SLP) och Axie Infinity Shards (AXS) tokens, som kan säljas för fiat. Du kan också tjäna belöningar genom att slutföra uppdrag, besegra AI-fiender i äventyrsläget och utvinna nyckelresurser.

Axies lagras på blockkedjan som NFT:er och kan köpas och säljas på Axie Infinity Marketplace . Idag kan du få tag på enkla Axies för ett par dollar, men även sällsynta Axies för hundratusentals dollar. Spelare kan dra nytta av de unika egenskaperna hos sina Axies för att föda upp nya Axies med sällsynta egenskaper, vilket gör att de kan säljas med vinst.

Axie Infinity ökade rejält i popularitet under 2021 och har sedan dess förblivit ett av de mest populära play-to-earn-spelen. Idag lockar det fortfarande hundratusentals månatliga spelare, vilka genomför transaktioner värda miljontals dollar varje dag. Vi utser därför spelets styrningstoken och primära investeringsinstrument, AXS, till den andra bästa krypton inom play-to-earn-kategorin att investera i.

3. The Sandbox (SAND)

The Sandbox är en virtuell 3D-värld som låter spelare bygga vad de än önskar – helt enkelt som i en riktigt sandlåda. The Sandbox är uppdelad i tusentals digitala tomter, representerade av LAND NFT. Användare köper LAND och andra tillgångar i spelet på Sandbox Marketplace med hjälp av SAND token. LAND används sedan för att bygga upplevelser, sociala hubs och spel med möjlighet att generera intäkter. Dessa kan sedan resten av The Sandbox community interagera med.

Om användare vill skapa sina egna unika objekt kan de använda VoxEdit , vilket är ett verktyg för att designa konst, bilar, wearables, karaktärer, monster och mer. Objekten kan säljas på marknadsplatsen för vinst, eller användas i Game Maker vilket är The Sandbox plug-and-play-lösning för speldesign.

Redan idag kan du ta del av dussintals uppslukande upplevelser i The Sandbox, som Hell’s Gate, vEmpire och Xalya Sanctuary. Alla dessa är byggda med VoxEdit och Game Maker. Av denna anledning utser vi SAND token till den fjärde bästa krypton inom play-to-earn-kategorin att investera i.

4. Splinterlands (SPS & DEC) – Kortbaserade strider och deckbuilding

Splinterlands är ett kortspel som kan ses som blockkedjeversionen av Magic: The Gathering. Varje kort ägs som en NFT och används som en del av en större kortlek i head-to-head-dueller mot andra spelare. Om du vinner tillräckligt många spel kan du klättra till toppen av topplistan. Då kan du vinna paket med kort, som kan uppgraderas, säljas och till och med hyras ut till andra spelare.

Du kan också tjäna Dark Energy Crystals (DEC), vilket är spelets inhemska valuta, som du kan spendera på nya kort. Du tjänar dessa genom att utföra uppdrag och vinna turneringar. Vissa av dessa kort ger tusentals dollar för de sällsynta och mest kraftfulla korten. Splinterlands använder också Splintershards (SPS) token, vilket är en styrningstoken som spelare använder för att rösta på kommande ändringar av spelet.

Med över 300 000 aktiva spelare enbart under den senaste veckan (enligt DappRadar ), är Splinterlands ett av de bästa play-to-earn-spelen, och vi utser därför SPS token till den fjärde bästa krypton inom play-to-earn-kategorin att investera i.

5. Alien Worlds (TLM) – Utforska rymden

Alien Worlds är ett blockkedjebaserat spel som utspelar sig i rymden. Det primära målet med spelet är att bryta Trillium (TLM) samtidigt som du slutför uppdrag, slåss mot andra spelare och utvecklar ditt land i spelet. Detta land finns på spelets sju planeter och kan brytas för egen vinning eller hyras ut för andra att bryta. Varje planet har sin egen DAO, och TLM tokens intressenter kan rösta i veckovisa val, kring distribution av medel och andra beslut som påverkar planetens framtid.

Då spelare bryter tillgångar har de också chans att vinna en av spelets NFT:er, som ett verktyg, vapen eller minion, vilka kan användas för att ta sig framåt i spelet eller säljas på marknaden. Spelare kan också tjäna dessa NFT:er genom staking av sin TLM under en bestämd period. Ju längre de låses, desto sällsyntare blir NFT:n.

Alien Worlds är det mest populära play-to-earn-spelet på marknaden och lockade cirka 650 000 aktiva spelare den senaste månaden, enligt DappRadar . När spelet fortsätter att dominera kommer vi troligen att se TLM stiga avsevärt i pris. Det får oss att utse spelet som den femte bästa krypton inom play-to-earn-kategorin att investera i.

6. CryptoBlades (SKILL) – Räder och ranking

CryptoBlades är ett play-to-earn-spel som kombinerar traditionellt RPG-spel med ett kryptoelement. Spelet utspelar sig i ett mystiskt land, och målet är att slåss mot andra spelare, vinna SKILL tokens och uppgradera sina vapen för att klättra i rankingen. Varje karaktär har en uppsättning attribut, som uthållighet och kraft, vilka ger dem en bättre chans att vinna dueller. Du kan också köpa eller skapa nya vapen-NFT:er för att ge dig själv en god chans att lyckas i kamperna.

Precis som många andra RPG-spel kan du också slå dig ihop med andra spelare och ge er ut på räder. Räder är uppdrag då du ska besegra någon av spelets bossar, och ju högre ranking du har, desto svårare blir det att vinna. Men detta innebär också att dina chanser att komma över några riktigt feta byten ökar. Uppdrag kan också genomföras för att öka din ranking, vilket gör att du kan tjäna mer SKILL.

CryptoBlades är ett av de ledande rollspelen inom play-to-earn-kategorin, och vi utser därmed SKILL till den sjätte bästa krypton inom play-to-earn-kategorin att investera i.

7. Gods Unchained (GODS) – Kortstrider med NFT:er

Gods Unchained är ett annat turbaserat play-to-earn-kortspel. Varje kort lagras som en NFT på Ethereums blockkedja, vilket innebär att de kan köpas och säljas på spelets marknadsplats med hjälp av GODS token. Korten har ett brett utbud av olika attribut, vilket gör dem unika så att de kan säljas för tusentals dollar åt gången.

Nya spelare får 140 kort till att börja med, och genom att vinna strider och klättra på topplistorna kan de bygga en maffig kortlek för att ta sig an högre rankade spelare. De kan också vinna Flux, vilket är en valuta i spelet som inte går att handla med, till skillnad från GODS. Flux används för att skaffa nya kort och förbättra befintliga, vilka sedan kan användas för att förbättra din kortlek eller säljas för en härlig vinst.

Liksom Splinterlands har Gods Unchained skaffat sig en lojal fanbas genom att ha förbättrat kortspelsgenren, och då specifikt kortspel med handel inblandat. Genom att digitalt ägande blir en del av bilden har Gods Unchained snabbt gått framåt och är nu ett av de främsta spelen i denna genre. Därför har vi utsett GODS till den sjunde bästa krypton inom play-to-earn-kategorin att investera i.

Det bästa kryptoprojektet inom play-to-earn-kategorin: Metacade (MCADE)

Det finns många grymma spel på den här listan som det sannolikt kommer att gå mycket bra för om vi blickar framåt. Spel som Axie Infinity och The Sandbox har redan bevisat att de kan attrahera stor publik genom innovativ spelmekanik, medan titlar som Splinterlands och Gods Unchained visar att en förbättring av ett gammalt format med ny teknik kan ge otroliga resultat.

Risken att vissa av spelen faller tillbaka av en mängd olika anledningar finns dock. Därför är det inte mer än rätt att placera Metacade på första plats. Metacade förlitar sig på att play-to-earn-spel som helhet växer, snarare än ett enskilds spels popularitet. När gamla titlar försvinner och nya titlar adderas till denna snabbt växande industri, kommer Metacade att stå i centrum för allting.

När man betänker att play-to-earn-spel, enligt Crypto.com , kommer att växa 10 gånger mer än traditionellt spel till 2025, är Metacade i en perfekt position för att leverera enorma vinster under de närmaste åren i takt med att dess popularitet skjuter i höjden. Och det är nu du har den bästa chansen till de bästa köpen.

Metacades pre-sale är fortfarande i fas 1, så du kan komma över 125 MCADE tokens för bara $1. Detta kan jämföras med fas 8, då du bara får 50 MCADE tokens för $1. Om du vill mer än fördubbla din långsiktiga avkastning från Metacade är det väl värt att seriöst fundera på om du vill bli en av de tidigaste investerarna i detta fantastiska projekt. Det kan bli en av de bästa play-to-earn-krypton du någonsin kommer att investera i!