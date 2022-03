Aave lanserar V3 av sitt DeFi-protokoll, expanderar till 6 blockkedjor

Aave V3 ser den ledande DeFi-långivaren expandera bortom Avalanche, Ethereum och Polygon.

Aave, en av de ledande decentraliserade finansplattformarna (DeFi) på marknaden, har tillkännagett V3 av sitt protokoll.

Den tredje versionen ser Aave utöka sin likviditetspool till sex andra blockkedjor, sade plattformen i en release.

Enligt tillkännagivandet ger V3 live-tillgång till utlåningsprotokollets funktioner till Avalanche, Polygon, Fantom, Optimism, Harmony och Arbitrium. Förutom dessa sex blockkedjor är Aave inställd på att distribuera den senaste iterationen av sitt protokoll till Ethereums huvudnät.

"Aave V3 är resultatet av kontinuerlig iteration som ett resultat av samhällsengagemang och ekosystemtillväxt", säger Stani Kulechov, grundare och VD för Aave Companies.

Om vad härnäst för DeFi-protokollet, tillade Kulechov:

"V3 tar med nya och befintliga Aave-gemenskapsmedlemmar att delta i Aave DAO, som kommer att fortsätta att forma framtiden för DeFi".

Enligt Aave, "V3 ger banbrytande nya funktioner som sträcker sig från ökad kapitaleffektivitet till förbättrad decentralisering".

