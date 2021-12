Krypto såg en häpnadsväckande institutionell tillväxt 2021, men Genesis Noelle Acheson tror att antagandet kommer att accelerera under nästa år.

Noelle Acheson, chef för Market Insights på Genesis Global Trading, förväntar sig att de kommande tolv månaderna kommer att se en fortsättning av institutionell tillväxt inom kryptoområdet.

Hon sa detta när hon pratade med Joe Kernen under en intervju på CNBC:s "Squawk Box".

När hon blev ombedd att förutsäga vad hon tror kommer att hända i kryptorymden nästa år – oavsett om det är SEC som äntligen godkänner en spot Bitcoin ETF, stora regulatoriska handlingar över jorden, eller institutionellt antagande – noterade hon att ingen säkert skulle veta (vad som kommer att hända).

Hon säger dock att 2021 var väldigt "intressant" och att branschen förväntar sig en fortsatt institutionell tillväxt som setts under det senaste året.

"Vi ser starka tecken på att det accelererar under nästa år," sa hon och tillade att dessa kan vara direktinvesteringar i krypto eller genom investeringar i företag som bygger kryptomarknadens infrastruktur.

Acheson säger att kryptoutrymmet har 65 enhörningar, som är startup-företag vars marknadsvärde är över 1 miljard dollar. Hon noterade att 2021 bara såg 40 kryptofokuserade företag få status som enhörning, med i genomsnitt tre nya företag som nådde ett miljardvärde varje månad.

Enligt henne kan en sådan häpnadsväckande tillväxt bara leda till ett större intresse för krypto [och blockkedje-teknik]. Hon säger att tillväxten sannolikt kommer att accelerera intresset även när mer pengar flödar in i branschen.

Acheson pratade också om institutionellt intresse och dess synlighet i hur investeringsförvaltare väljer att diversifiera sig till krypto.

Den tidigare vd:n för forskning på Coindesk berättade för CNBC att det senaste året såg fler institutioner lägga till krypto till sina portföljer, men mer intressant var att många av dem satsade på digitala tillgångar utanför de två bästa i Bitcoin och Ethereum.

Hon noterar att marknadsmognad nu erbjuder investerare valmöjligheter, vilket i allt högre grad har sett investerare gå efter riskabla altcoins med potentiellt högre avkastning.

Dessa är tokens som representerar nya tekniska framsteg inom kryptorymden, som, även om hon inte nämnde det, skulle inkludera decentraliserad finansiering (DeFi) och non-fungible tokens (NFT). Metaverse- och Web 3.0-tokensen vinner också mycket dragkraft under 2022.

Acheson pratade också om Bitcoin-brytning och Kinas tillslag som ledde till en utvandring av gruvarbetare till andra regioner, många av dem till USA. Hon säger att detta var en stor utveckling, men tillägger att det bara kan ha gynnat Bitcoin-miners när det gäller tillgång till finansiering.

"One of the big developments over the past 12 months was the migration of #bitcoin mining from China. A lot of that went to the United States," says @NoelleInMadrid. "Even more significantly for the bitcoin market directly is the access this gives bitcoin miners to financing." pic.twitter.com/DqvjoKrxf0

— Squawk Box (@SquawkCNBC) December 28, 2021