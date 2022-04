Ripples kamp för att besegra US Securities and Exchange Commission (SEC) i ett fall som har dragit ut på tiden sedan december 2020 kommer att gå in i början av 2023, enligt en uppdatering som delas av Stuart Alderoty, chefsjurist på Ripple.

Fallet kretsar kring XRP, en kryptovaluta som lanserats av Ripple Labs.

Den 22 december meddelade SEC att de hade åtalat Ripple Labs Inc. och två toppchefer för försäljningen av oregistrerade värdepapper för 1,3 miljarder dollar. Tillsynsmyndigheten sa att värdepapperserbjudandet var ”pågående”, vilket påstås hänvisade till Ripples försäljning av XRP.

I huvudsak sa SEC att XRP var en säkerhet. Ripple och dess högsta chefer har hävdat att värdepappersvakthundens anklagelser är direkt falska. Så mycket mer har kommit fram, inklusive kommentarer från tidigare SEC-tjänstemän.

Lördagens uppdatering från Alderoty, och försvarsadvokaten James K. Filan, innebär att det kommer att bli hela två år av väntan på fallets lösning.

”Det ser nu ut som att en resolution kommer 2023 – och varje dag som går skadas amerikanska medborgare som i huvudsak var offer för att mattan drogs undan av SEC”, sa Alderoty i en Twitter-tråd .

Filan pekade på samma sannolikhet och uppgav i en tweet att både SEC och Ripple hade lämnat in ett gemensamt schemaläggningsbrev för att söka en lösning på fallet. Enligt honom har parterna föreslagit att öppningsförfarandet för summarisk dom ska börja i augusti.

Tidslinjen tillgodoser också alla expertutmaningar, med avslutande tal som väntas ”några dagar före jul.”

SEC:s uppenbara fördröjningstaktik under ärendets gång spelade tydligen en roll i Ripples beslut att gå med på en gemensam ansökan. Det är anledningen till att XRP-innehavare kommer att behöva utstå den långa väntan på en potentiell lösning.

Alderoty sa:

“Till de som frågar om detta är en gemensam ansökan – ja det är det. Men, baserat på SEC:s meritlista, om vi inte gick med på detta, skulle nästa iteration mycket troligt ha varit ännu längre.”

To all that have been following the case thus far – thank you. Know that Ripple is pushing hard (and the Court is working hard) to resolve the case as soon as possible, despite the SEC time and again doing everything they can to delay. https://t.co/bP0shaNBOa

