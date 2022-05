Kryptomarknaden som helhet är baisse med de flesta topp 100-mynten i rött i skrivande stund. Denna dagliga sammanfattning kommer att täcka några anmärkningsvärda undantag.

Toppkryptor

Bitcoin har fallit med cirka 1% under de senaste 24 timmarna och handlas strax under $38 500 i skrivande stund. Dess förluster under den senaste veckan uppgår till cirka 5% med förutsägelser om en ännu större nedgång.

Ethereum var relativt oförändrat under de senaste 24 timmarna och har också tappat runt 5% denna vecka. Resten av de 20 bästa mynten fick små förluster med undantag för Terra och Avalanche. Terra är upp cirka 2% och AVAX – 3,66%.

Cronos fortsätter att falla och kan snart falla ur topp 20 om den fortsätter att göra det i denna takt. Crypto.coms mynt tappade 15% igår efter att börsen sänkte korträntor. Idag är den ned ytterligare 8%.

Största rörelserna

Utanför topp 20 är de flesta mynten också i rött. På #24 är UNUS SED LEO upp 4% och Cosmos är upp 3%.

Den överlägset största vinnaren är Algorand, som meddelade att de skulle bli FIFAs officiella blockkedja. Dess token ökade av nyheterna och har lagt till 21% till dess värde hittills.

En annan stor vinst är Helium med 9%. Detta beror på ett antal positiva nyheter: Helium 5G-ekosystemet växte snabbt på ett år, Dish gick med som den första stora operatören, GigSky lanserade den första cellplanen och nya Hotspots avslöjades.

Avrundar vinnarlistan gör OKB med +6%.

Bland förlorarna är KNC återigen störst, ned 14% idag. Kava är nere med 7%, vilket också vänder de senaste uppgångarna. ApeCoin fortsätter att tappa värde med förluster på 8% under de senaste 24 timmarna.

Trendande

Den största vinnaren idag är SafeFloki. Dess SFK play-to-win token har ökat 677%. Spelet kretsar kring en hjälte som försöker bli rikare, samlar byte och bekämpar farliga fiender.