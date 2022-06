KCS är en verktygstoken som är inhemsk för KuCoin-plattformen. KCS lanserades 2017 och har olika verktyg för hodlers. Först, en handlare som använder tokenen för gasavgifter kommer få en rabatt på 20%. En användare som håller mer KCS kommer också att få fler fördelar, medan bonusar är tillgängliga som är bundna till både innehav och handelsvolymen av den bredare KuCoin-börsen.

KCS är i princip ett spel på KuCoin-börsen. Om KuCoin-börsen växer, är det troligt att KCS också går upp. KuCoin är den tredje största börsen enligt CoinMarketCap. Mer än 8 miljoner användare i 207 länder och jurisdiktioner över jorden använder KuCoin-tjänster, inklusive hundratals digitala tillgångar och kryptovalutor.

Utbudet av produkter som erbjuds är brett, inklusive spothandel, marginhandel, P2P fiat-handel, terminshandel, satsning och lånande. KuCoin tillkännagav också en insamlingsrunda på $20 miljoner i november 2018, med deltagande från IDG Capital och Matrix Partners.

KuCoin återköper också KCS från den sekundära marknaden månadsvis med 10% av dess plattforms intäkter. Denna köpta KCS kommer brännas, vilket deflaterar utbudet. KuCoin har redan genomfört 27 bränningar.

Slutligen, för att erbjuda bättre stöd för utvecklingen av KCS-ekosystemet, kommer EIP-1559 och KCC avgiftsmekanismen av basavgift + prioritetsavgift introduceras till KCS deflationsmekanism. Detta kommer orsaka att den grundläggande bränsleavgiften justeras dynamiskt enligt trängseln på KCC network.

KCS är noterad på flera ställen, inklusive Kucoin, MXC, Poloniex, Probit, AscendEX (tidigare Bitmax).

Genom att hålla KCS får investerare rätten att delta i tokenförsäljningar på KuCoin Spotlight, vilket är token-lanseringsplattformen på KuCoin.

KuCoin Spotlight har lanserat mer än 20 projekt, vars höjdpunkter inkluderar CWAR och HOTCROSS.

Overview of ATH ROI of #Spotlight Projects on KuCoin

The 20th Spotlight project – @melos_studio $MELOS ROI: 10.60x 🔥🔥🔥#KuCoin $KCS @kucoincom pic.twitter.com/iniH5jdyfg

— HappyBlock (@RealHappyBlock) April 12, 2022