Bitcoin (BTC) har dragit sig tillbaka från sina intradagshöjder på $45 300 som nåddes på tisdagen och kramar för närvarande området kring $43 450. Den låga studsen har sett att farten som setts sedan helgen ser ut att sakta ner.

Men med en hausse uppfattning om flaggskeppskryptovalutans kortsiktiga prisrörelse, säger kryptoanalytikern Rekt Capital att en annan härdsmälta är trolig.

Han säger att BTC/USD-paret tittar på en nyckelnivå, som om den nås och omvandlas till stöd skulle tyda på att utsikterna från långsiktiga investerare har förändrats positivt. Optimismen kan vara en katalysator för ytterligare köp, sannolikt medhjälpande tjurar som driver det svårfångade utbrottet till den psykologiskt viktiga nivån på $50 000.

Här är vad den pseudonyma analytikern noterade när BTC-priset flirtade med motstånd runt $45 300:

“BTC närmar sig sakta 200-dagars EMA (svart) Vänd EMA till stöd och detta kommer att vara en indikation på att långsiktiga investerarsentiment går tillbaka till att vara hausse på Bitcoin.”

Han delade diagrammet nedan, som visar Bitcoins återhämtning efter förra månadens röta och potentialen för ett utbrott till $47 000.

Diagram som visar BTC-rebound mot 200 EMA. Källa: Rekt Capital på Twitter .

Denna nivå representerar det 200-dagars exponentiella glidande medelvärdet, som Rekt Capital lyfter fram som en av nyckelindikatorerna för långsiktiga investerares sentiment mot Bitcoin.

"Den svarta 200 EMA är en långsiktig mätare av investerares sentiment mot BTC. 200 EMA representerar för närvarande en prispunkt på ~$47 000,” sa han.

Medan analytikern är optimistisk på BTC/USD, pekar han på diagrammet och 200 EMA kontra nuvarande prisnivåer för att notera att tjurar kan behöva kämpa lite innan de vänder linjen till stöd.

#BTC is trying to turn the black level into support & break into the $43100-$51900 range

However, just above this black level is the blue 50-week EMA resistance$BTC needs to turn both black & blue EMA into support to move higher inside the $43100-$51900 range#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/H7PYXbgGfp

— Rekt Capital (@rektcapital) February 8, 2022