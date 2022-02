Det enhetsjusterade viloflödet har historiskt använts för att markera potentiella prisbotten på Bitcoin-marknaden.

Bitcoin fortsätter att kämpa med försäljningstrycket sedan nedgången under $40 000, med en nyligen genomförd studs som försvann nära $39k och sedan torsdagens nedgång som pressade den under $37k igen.

Will Clemente, en populär analytiker som är värd för Bitcoin Intelligence-podcasten och skriver ett nyhetsbrev till över 70 000 investerare, tror att de nuvarande prisnivåerna sätter BTC i en position av ett potentiellt enormt återhämtningssteg.

Enligt analytikern handlas den digitala referenstillgången på sin fjärde mest översålda nivå i historien.

Och vilket mått ser han på som en indikator på en möjlig hausseartad vändning? Han pekar på Bitcoins enhetsjusterade viloflöde.

"Bitcoin är för närvarande den 4:e mest översålda i sin historia enligt viloflödet. Dollarkostnaden i genomsnitt tyngre i detta område är förmodligen det bästa tillvägagångssättet för den långsiktiga investeraren", twittrade han.

— Will Clemente (@WClementeIII) January 31, 2022