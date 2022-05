Anchor Protocol prisprognos när TVL kryper tillbaka till $20 miljarder

Anchor Protocols pris är fortfarande under press även efter att dess marknadsaktivitet gick relativt bra. ANC-tokenen handlas för $1,7100, vilket är något över denna månads lägsta på $1,5855. Den ligger fortfarande cirka 72% under den högsta nivån i år, vilket ger dess totala börsvärde till över $587 miljoner.

Anchors TVL stiger igen

Anchor Protocol är ett ledande blockkedje-projekt inom den decentraliserade finansbranschen (DeFi). Det är en utlånings- och sparplattform som är känd för att leverera spännande belöningar till sina användare.

Enligt sin hemsida har Anchor ett totalt värde låst (TVL) på över 19,9 miljarder dollar. Av dessa är den totala inlåningen mer än 14 miljarder dollar och en total säkerhet på mer än 5,9 miljarder dollar. Myntet har en total avkastningsreserv på över 198 miljoner UST.

Anchor Protocols resultat har släpat efter de senaste månaderna då investerare reagerat på införandet av den semi-dynamiska intjäningsgraden. Detta betyder helt enkelt att myntets intjäningsgrad kommer att justeras varje första dag i månaden.

Läs mer om hur du köper kryptovaluta .

Det inbyggda systemet uppdaterar APY med + eller minus 1,5%, med taket på 20%. Detta system beror på avkastningsreserven. Till exempel, om avkastningsreserven stiger med 1,5% kommer intjäningsgraden också att stiga med 1,5%.

Å andra sidan, om reserven stiger med 3% kommer intjäningsgraden också att stiga med 1,5%. Många investerare trodde att detta system var så. På söndagen meddelade det officiella Twitter-kontot att APY för protokollet för denna månad är cirka 18%.

Anchor Protocol faller också när investerare reagerar på den senaste Prop 25, som ökade oraklets timeout från 60 till 90 sekunder.

Anchor Protocols pris

Anchor Protocols pris har varit i en stark baisseartad trend de senaste månaderna då oron för avkastning kvarstår. Myntet rörde sig något under ovansidan av den nedåtgående kanalen. Den har också rört sig något under 25-dagars och 50-dagars glidande medelvärden medan den stokastiska oscillatorn har rört sig något under den överköpta nivån.

Därför kommer ANC-tokenen sannolikt att återuppta den nedåtgående trenden när björnar riktar in sig på den nedre sidan av den fallande kanalen på $1,45. Ett steg över motståndsnivån på $1,8 kommer att ogiltigförklara den baisseartade synen.