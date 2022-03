Bitcoins utbrott under de senaste dagarna har inkluderat ett rally till toppar på $48 075, vilket sågs i intradagsaffärer på måndagen.

Uppsidan har drivit BTC-priset in i det positiva territoriet hittills i år samtidigt som den visar en större frikoppling från aktiemarknaden.

Med Pomp Investments grundare Anthony Pomplianos ord, "Bitcoin förstör aktier i år", även när "diset" som höljde marknaden i början av året börjar klarna.

Han noterar att Bitcoin är upp medan aktierna är nere, med sidledsåtgärder som ger vika för nya uppgångar i BTC som har lämnat aktier i dammet.

"Vi ser att Bitcoin presterar bättre än aktiemarknaden hittills, precis som förra året och precis som det har gjort under det senaste decenniet eller så," sa entreprenören.

Om vi tittar på S&P 500 ser vi dess resultat hittills i år på -4,61%. Nasdaq Composite är 9,33% ned, medan Dow Jones Industrial är -4,45% YTD. Bitcoin, å andra sidan, är nästan 4% högre än i år, med uppgångar sedan den lägsta YTD på $33 000 nu runt 44%.

Pomp pekar också på Fear & Greed-indexet och säger att det har genomgått en rejäl förändring på bara några dagar. Det finns ett stort tryck på köpsidan eftersom "girighet"-indexet når något över 60. På söndagen var måttet runt 49 (neutralt) och det svävade i mitten av 20-talet förra veckan.

Rallyt till toppar på $48k bevisar att Bitcoin förblir kungen även när det finns "blod på gatorna", tillade Pompliano.

Han säger att Bitcoin fortsätter att visa att det är "den ultimata tillgången i säkra tillflyktsort ".

Pandemic-fueled recession occurred & bitcoin appreciated in price.

QE-fueled inflation occurred & bitcoin appreciated in price.

War-fueled market chaos occurred & bitcoin appreciated in price.

Bitcoin continues to serve as the ultimate safe haven asset.

