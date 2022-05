APE ökar efter Elon Musk ändrade sin Twitter-profilbild till Bored Ape

ApeCoin (APE) har tagit fart efter att Elon Musk, Teslas VD och SpaceX-ägare, ändrade sin Twitter-profilbild till en samling av flera Bored Ape Non-Fungible Tokens (NFT). Mittpunkten i collaget innehöll en sällsynt BAYC med gyllene päls.

I skrivande stund handlades APE för $15,81, en ökning med 3,25% efter att ha nått en daglig högsta på $17,55. Musks drag har hjälpt myntet att bryta den nedåtgående trenden som det har upplevt. Dessutom ökade försäljningen av Bored Ape Yacht Clubs (BAYC) NFT-kollektion också efter händelsen.

Musk kommenterade bilden och sa ”den verkar ganska fungible”

April har varit en av de bästa månaderna för APE med handlare som väntade på lanseringen av Yuga Labs, Bored Ape Creator och en ny metavers som heter Otherside, även om tokenpriset fortsatte med sjunkandet trots Yuga Labs försök att upprätthålla token-rallyt.

Musks drag lockar redan kontroverser med chefen för digital konst på auktionshuset Sothebys, Michael Bouhanna, som säger att Musk använde bilden utan deras tillåtelse och krävde credit för den eller att han skulle ta bort den.

@elonmusk as much I admire your work I’d like you to remove your pfp that I created for our Sotheby’s sale. Or you credit me 😂. Happy to send you the original file minted with the buyer approval 🫡 pic.twitter.com/e83ZyxWGH5

— Michael Bouhanna (@michaelbouhanna) May 4, 2022