I skrivande stund handlades ApeCoin för knappt 16 dollar med en 24-timmars handelsvolym på imponerande 7,4 miljarder dollar. Igår listades token på eToro.

Om du attraheras av unika funktioner och vill lära dig hur och var du kan köpa ApeCoin, är den här guiden för dig.

eToro är en av de ledande handelsplattformarna för handel av kryptotillgångar. Tjänsten är fullpackad med funktioner, inklusive copy-handel, avancerade tekniska diagram och en rad handelsverktyg. Detta är en plattform som passar perfekt för både nybörjare och proffs.

Ansvarsfriskrivning

ApeCoin är ett ERC-20-verktyg och styrningstoken som används för att uppmuntra decentraliserat samhällsbyggande när web3 närmar sig. ApeCoin skapades av Yuga Labs, som också ligger bakom projektet Bored Ape Yacht Club, som knappast behöver en introduktion.

ApeCoin skapades för att tjäna inom det växande APE-ekosystemet, som stöds av APE Foundation.

ApeCoin-innehavare röstar om hur man använder ApeCoin DAO-fonden och styr sig själva via det decentraliserade styrningsramverket som styr ApeCoin DAO. Innehavare kommer överens om förslag och APE Foundation administrerar dessa.

Målet med ApeCoin DAO är att utveckla och underhålla APE Ecosystem på ett sätt som är rättvist och inkluderande, vilket ger ApeCoin-innehavare en infrastruktur för att samarbeta genom tillståndslösa, öppna förvaltningsprocesser.

ApeCoin ger också ekosystemdeltagare en öppen och delad valuta som kan användas utan centraliserade mellanhänder. Ekosystemfonden får 62% av alla ApeCoin för att stödja samhällsinitiativ.

Sist men inte minst ger ApeCoin tillgång till vissa komponenter som annars är otillgängliga, såsom exklusiva tjänster och spel. Det är ett verktyg för tredjepartsutvecklare att ta del av ekosystemet genom att införliva token i spel, tjänster och andra projekt.

Med tanke på hur svårt det är att komma med en korrekt förutsägelse av kryptovaluta, bör du aldrig ta några beslut som påverkar din ekonomi före en djupgående marknadsanalys. Investera inte mer än du har råd att förlora.

Enligt Wallet Investor är ApeCoin ett dåligt kortsiktigt investeringsalternativ med hög risk. De tror att alla investeringar som görs i myntet nu kommer att devalveras i framtiden.

Digital Coin Price är dock ganska hausse på myntet. Nedan är deras prisprognoser för de kommande fem åren:

