ApeCoin ökar över 10% idag efter Yuga Labs ställt in Otherside Auction

ApeCoin har ökat med över 10% mitt i en ökning av köp från investerare och valar och den stigande populariteten av Yuga Labs metaverse-projekt, the Otherside.

I skrivande stund handlades ApeCoin för $22,86, en uppgång med 13,39% efter att ha fallit från en daglig högsta på $26,91.

Inställningen av auktionen av Otherside av Yuga Labs har varit den största anledningen till att priset på ApeCoin, en kryptovaluta lanserad av Yuga Labs, stiger idag.

En av huvudorsakerna som har tillskrivits rallyt är efter att Yuga Labs Otherside-metaverse-projekt ställt in sin planerade holländska auktion för Otherside-metaverse-projektets markförsäljning. Beslutet togs efter att de misslyckats med att medla gaskrig och efterfrågan.

Under holländska auktionsliknande försäljningar bestäms priserna efter att ha analyserat alla möjligheter för att det totala erbjudandet når det högsta priset.

Otherside meddelade via Twitter att gaskriget ökade med den holländska försäljningen. Det fanns också spekulation om att den höga efterfrågan av Otherdeed (BAYC:s nya projekt) NFT-mint skulle öka gaspriset avsevärt när antalet präglade NFT:er ökar.

Dutch auctions are actually bullshit, so Otherdeeds will be sold for a flat price of 305 ApeCoin 🧵.

— OthersideMeta (@OthersideMeta) April 29, 2022