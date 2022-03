Dess tillväxt kan ha börjat avta, men den har långt ifrån försvunnit. Dessutom är den utanför den stigande triangeln och närmar sig $15 per APE.

Om du vill ha mer information om ApeCoin och vill veta de bästa ställena att köpa ApeCoin på, är vi glada att du hittade vårt inlägg.

ApeCoin är en ERC-20-styrnings- och verktygstoken vars innehavare är självstyrda via ett ramverk som styr ApeCoin DAO. Stiftelsen APE hanterar förslag de är överens om.

Stiftelsen fick en unik NFT i present från Yuga Labs, som skapade den berömda BAYC-serien, tillsammans med alla rättigheter och privilegier till den. Återigen, det är ApeCoin DAO-medlemmar som bestämmer hur de ska använda denna immateriella egendom.

Det finns totalt 1 miljard APE-tokens i omlopp. Denna leverans präglas på en gång och är permanent fixerad.

Knappt en tredjedel sattes i omlopp den 17 mars i år, dagen då ApeCoin lanserades. Deras antal kommer att öka gradvis under en 48-månadersperiod med jämna mellanrum.

ApeCoin kan definitivt vara värt att investera i om din timing är rätt. Tyvärr är detta ofta omöjligt att veta i förväg. Alla investeringsbeslut bör ta hänsyn till din risktolerans. Ta inte några prisprognoser för nominellt värde.

Crypto Academy ser att ApeCoin handlas i intervallet $50-$60 i slutet av detta år. De förutspår att det kan nå en all-time high på $80 år 2022. Om deras förutsägelse är korrekt är detta långt ifrån slutet för APE!

#APE is out of the ascending triangle 🦍 #apecoin #FollowForUpdates pic.twitter.com/01P6qSrFcW

— AlekCrypto (♦️,♦️) (@Alek_crypto) March 28, 2022