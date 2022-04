ApeCoin, tokenen av BAYC-skaparen Yuga Labs, fortsätter att öka. Coinbase gör en film om det och för några dagar sedan tillkännagav den branschledande Bitcoin ATM-operatören Coin Cloud det omfattande tillägget av APE till Coin Cloud Network.

Om du attraheras av unika funktioner och vill lära dig hur och var du kan köpa ApeCoin, är den här guiden för dig.

Eftersom APE är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa APE med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa APE just nu, följ dessa steg:

Vi föreslår eToro eftersom det är en av världens ledande multi-asset handelsplattformar, en börs och plånbok allt-i-ett med några av de lägsta avgifterna i branchen. Den är också nybörjarvänlig och har fler betalningsmetoder tillgängliga för användare än någon annan tillgänglig tjänst.

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till Uniswap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

ApeCoin är en ERC-20-styrnings- och verktygstoken som används inom APE Ecosystem för att stärka och stimulera en decentraliserad samhällsbyggnad i framkanten av web3.

ApeCoin-innehavare styr sig själva via det decentraliserade styrningsramverket som styr ApeCoin DAO, och röstar om hur ApeCoin DAO Ecosystem Fund ska användas. APE Foundation administrerar förslag som överenskommits av ApeCoin-innehavare.

Tokeninnehavare kan delta i ApeCoin DAO. APE är en delad och öppen valuta som kan användas utan centraliserade mellanhänder. 62% av alla ApeCoin tilldelades Ekosystemfonden, som kommer att stödja samhällsdrivna initiativ som röstats fram av ApeCoin DAO-medlemmar.

Med tanke på hur svårt det är att komma med en korrekt förutsägelse av kryptovaluta bör du aldrig fatta några beslut som påverkar din ekonomi före en djupgående marknadsanalys. Investera inte mer än du har råd att förlora.

Enligt FX Street lägger den senaste uppåtgående trenden scenen för en ytterligare stigning som kan driva APE till en rekordnivå på $17,46.

Å andra sidan kommer en tretimmars ljusstake att stänga under $9,64 skapa en lägre låg och ogiltigförklara den hausseartade tesen.

