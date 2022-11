Är dina pengar säkra? Kryptoutlåningsplattformar fortsätter att falla

Dominobrickorna fortsätter att falla, utlöst av denna FTX-saga.

Den stora kryptolångivaren Genesis Capital avbröt uttag på sin utlåningsverksamhet i går. Om det är en sak som kryptoinvesterare vet vid det här laget, så är det detta: när det ödesdigra beslutet att avbryta uttag har fattats, är spelet över.

Det här är en stor sak. Genesis hade 2,8 miljarder dollar i aktiva lån från och med tredje kvartalet 2022, medan det uppgick till 8,4 miljarder dollar under kvartalet. Det är en rejäl förändring.

I mitt stycke förra veckan tittade jag på vad som var nästa steg för krypto, och jag pratade om den oundvikliga smittan.

”Räkna med att det kommer att sprida sig ur det här, eftersom vi ännu inte vet vem som exponerades för vem – men FTX, som en så stor aktör i branschen, kommer utan tvekan att dra med sig några kroppar”

Tja, för att citera den medryckande Drake-låten, ”bodies are (starting) to drop”. Det är bara inte en fråga om; det är mer en fråga om vem.

Genesis sa att dess beslut att avbryta låneverksamheten berodde på ”onormala uttagsbegäranden som har överskridit vår nuvarande likviditet”. Ja, det slår jag vad om.

Ekosystemet är – och kommer att fortsätta att – testas till sin gräns. Låt oss fortsätta titta på Gensesis, en nyckelfigur inom utlåningsområdet. En partner de har är Gemini, för vilken de tillhandahåller denna avkastningstjänande tjänst. Gemini, börsen som drivs av allas favorit enäggstvillingar, Tyler och Cameron Winklevoss (jag undrar om Cameron är förbannad över att Tyler alltid listas först?), gjorde därför folk oroliga.

Några timmar efter Genesis tillkännagivande utfärdade Gemini sedan ett uttalande som sa att uttag från deras Earn-program hade avbrutits. Oundvikligt.

”Vi arbetar med Genesis-teamet för att hjälpa kunder att lösa in sina pengar från Earn-programmet så snabbt som möjligt. Vi kommer att ge mer information under de kommande dagarna, säger Gemini.

1/6 We are aware that Genesis Global Capital, LLC (Genesis) — the lending partner of the Earn program — has paused withdrawals and will not be able to meet customer redemptions within the service-level agreement (SLA) of 5 business days. https://t.co/9e48pF3Ymn

— Gemini (@Gemini) November 16, 2022