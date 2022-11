Är FTX insolvent? Varför säljer Binance FTT? – Djupdykning

Binances VD CZ meddelade att börsen dumpar sina FTT-innehav efter avslöjanden om Alameda/FTX-förhållandet

Alamedas tillgångar på 14,6 miljarder dollar är 40% FTT, FTX:s inhemska token

Det finns minimal information om hur Alamedas skulder på 8 miljarder dollar är denominerade

Bankman-Fried grundade Alameda och FTX men har försvarat intressekonflikten

Volymen på FTT är låg – illikviditeten skulle hindra Alameda från att sälja sin FTT

Alameda har erbjudit sig att köpa CZ:s FTT för $22 per token, eftersom oro ökar för att försäljningstrycket kommer att tanka marknaden

CZ säger att det kommer att ta månader att sälja

Min fråga är varför går krypto igenom detta igen?

Vi lever i en blockkedje-värld, hur svårt är det att lägga allt detta på en blockkedja?

Inte igen.

Med PTSD från sommarens smittspridning fortfarande framträdande för kryptoinvesterare, när till synes halva branschen blev paff, känns det nu som déjà vu. Och vem skulle spela skurkrollen den här gången, jo FTX, den förmodade vita riddaren som hade gått in för att rädda dagen med sista minuten räddningserbjudanden från företagen Celsius och BlockFi.

Vad hände?

Förr i tiden – och i kryptotermer betyder det bara för ett par år sedan – hjälpte Binance att inkubera FTX, som idag presenterar sig som deras största konkurrent.

De lämnade aktiepositionen förra året och fick 2,1 miljarder dollar för sin snygga investering. Men detta betalades inte kontant, istället fick de betalningsdelningen mellan stablecoin BUSD och, avgörande, FTX:s inhemska token, FTT.

Problemet är centrerat på betalningen som tas i FTT-token. CZ, Binances VD, tillkännagav på Twitter att ”på grund av de senaste avslöjanden som har kommit fram har vi beslutat att likvidera alla kvarvarande FTT på våra böcker”.

Han tillade att ”vi kommer att försöka göra det på ett sätt som minimerar påverkan på marknaden. På grund av marknadsförhållanden och begränsad likviditet förväntar vi oss att detta kommer att ta några månader att slutföra”.

As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

Vilka är avslöjanden om FTX?

CZ:s tillkännagivande är ett svar på en CoinDesk-berättelse om handelsföretaget Alameda Researchs balansräkning.

Alameda är (typ) ett systerbolag till FTX, även om detaljerna är lite grumligare. Hedgefonden/handelsföretaget grundades av Sam Bankman-Fried, samma Sam som leder FTX, som länge har ställts inför frågor om intressekonflikten mellan dessa två företag.

Börser lever och dör av sin likviditet, och det är det svåraste att uppnå när man lanserar en ny börs. Traders kommer att följa likviditeten, men när du börjar med noll likviditet får du inga handlare. Och per definition kommer likviditeten bara från handlare. Så det är ungefär som ett perverst problem med kyckling och ägg.

Bankman-Fried löste detta kyckling-och-ägg-problem genom att kanalisera en mängd Alameda-affärer genom FTX, och därmed ökade likviditeten. Snart var FTX iväg, dess tillväxt var fenomenal (lanserades för bara tre år sedan, med Bankman-Fried slungad in i miljardärsklubben i tjugoårsåldern).

Frågorna kring en intressekonflikt handlar om vilken information Alameda ser på marknaden som vanliga handlare inte gör. Bankman-Fried har tryckt tillbaka på detta, men verkligheten är att Alameda är en av de största likviditetsleverantörerna på börsen och handlar aktivt mot kunder. Förutsatt att allt är ärligt är intressekonflikten fortfarande lätt att se.

Alameda is a liquidity provider on FTX but their account is just like everyone else's. Alameda's incentive is just for FTX to do as well as possible; by far the dominant factor is helping to make the trading experience as good as possible. — SBF (@SBF_FTX) July 31, 2019

Men det finns andra trassliga berättelser mellan de två. Medan de ”är två separata företag”, rapporterade CoinDesk att ”divisionen går sönder på en nyckelplats: på Alamedas balansräkning, enligt ett privat finansiellt dokument som granskats av CoinDesk”.

Alamedas tillgångar uppgick till 14,6 miljarder dollar den 30 juni, varav 3,66 miljarder dollar var ”olåst FTT” och 2,16 miljarder dollar i ”FTT-säkerhet”. Jag kartlade tillgångsfördelningen nedan, som inkluderar en stor dos Solana, kryptovalutan som Sam Bankman-Fried var en tidig investerare i och som fortfarande är en högljudd anhängare.

Uppenbarligen är det en ganska bekymrad balansräkning av intensivt korrelerade instrument. Men det är verkligen FTT-tokenen som sticker ut och upptar svindlande 40% (mellan låsta och olåsta allokeringar). FTT är trots allt en token skapad av FTX.

Hur oroande är FTX-tokenen?

Det är inte bara de incestuösa banden mellan företaget, inte heller det faktum att FTX skrevs ut ur tomma intet och nu upptar 40% av balansräkningen. För det finns ett likviditetsproblem här också.

När jag skriver detta är börsvärdet för FTT-tokenen $3 miljarder (enligt CoinMarketCap) och det helt utspädda börsvärdet är $7,9 miljarder. Och nu ser du problemet – Alameda har 3,7 miljarder dollar av det marknadsvärdet, tillsammans med ytterligare 2,2 miljarder dollar i ”FTT-säkerhet” – för vilket din teori är lika bra som min eftersom jag inte har en aning om vad det betyder.

Andra tillgångar som nämns i CoinDesk-rapporten dämpar inte oron heller. SRM är en, vilket är den inhemska tokenen för Serum-decentraliserade börsen grundad av, du gissade rätt, Sam Bankman-Fried.

Det finns tre andra tokens som nämns – MAPS, OXY och FIDA. Jag kommer inte att låtsas att jag vet mycket om dem, men det sammanfattar problemet i sig. Återigen, dessa är mycket illikvida – mycket mer än FTT.

Och så pekar den stora frågan mot skulder. FTX har skulder på sin balansräkning på totalt 8 miljarder dollar, varav 7,4 miljarder dollar är lån. Jag kunde inte spåra någon mer information om dem, men det råder ingen tvekan om att denna siffra framstår som oroande jämfört med den illikvida tillgångssidan som analyserats ovan.

Det bör nämnas att FTT nämns bland skulderna. Detta skulle mildra rädslan avsevärt, eftersom samma fråga om ”fantom”-tillgångar då skulle kunna gälla skuldsidan.

Men vi har ingen aning om vad huvuddelen av skulderna är denominerade i. Även om jag inte för ett ögonblick tror att Alameda kan vara insolvent, är domedagsscenariot en skuldsida full av fiat, eftersom tillgångssidan helt enkelt inte kan likvideras en massor för att möta skulder. Förmodligen är det felaktigt överskattat med tanke på banden till FTX och det faktum att FTT kan skrivas ut ur tomma intet och har så låg likviditet.

Det diagrammet säger allt. Den dagliga volymen under de senaste 6 månaderna är i genomsnitt $25 miljoner, före upptrappningen denna vecka eftersom den här historien har börjat få sändningstid. Det finns helt enkelt inget sätt att Alameda kan likvidera en meningsfull del av sina FTT-innehav utan att sänka marknadspriset. Därför överäggar dess tillgångar på papperet mycket vad de är värda i verkliga livet.

Så vad händer när Binance säljer?

Så CZ är skrämd av avslöjandena kring FTT-tokenen. En upplevd brist på underliggande värde är en sak, men att skapa det ur tomma luften och använda det för att stödja balansräkningar är en annan. Så in kommer försäljningsordern.

Intressant nog gav CZ den kryptiska tweeten att ”vi kommer inte att stödja människor som lobbar mot andra branschaktörer bakom deras ryggar”, vilket tyder på att det ligger mer bakom det än oro för Alameda/FTX-relationen.

Liquidating our FTT is just post-exit risk management, learning from LUNA. We gave support before, but we won't pretend to make love after divorce. We are not against anyone. But we won't support people who lobby against other industry players behind their backs. Onwards. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

Och även om vi inte vet vilken summa av Binances 2,1 miljarder dollar i aktieutbetalning från FTX som är denominerad i BUSD och FTT, är det ingen tvekan om att den är betydande jämfört med likviditetshandeln på marknaden – med 500 miljoner dollar den totala summan som ryktas.

Det är därför Alamedas vd Caroline Ellison vadade in med ett erbjudande om att köpa CZ:s totala påse med FTT till ett pris av $22 per token. I skrivande stund är marknadspriset $22,20. CZ hade erkänt likviditetssituationen genom att det skulle ta ett antal månader att slutföra säljordern.

@cz_binance if you're looking to minimize the market impact on your FTT sales, Alameda will happily buy it all from you today at $22! — Caroline (@carolinecapital) November 6, 2022

Hon hade också tidigare klargjort att balansräkningen som hänvisas till i CoinDesk-rapporten var ofullständig, även om detta inte avskräckte CZ från att sälja.

Mina tankar

Som vanligt finns det en frustrerande otydlighet här.

Ellisons kommentarer om att balansräkningen är ofullständig visar detta. Men låt mig fråga detta – i en bransch som bygger på blockkedjan, varför finns det så ofta problem med transparens? Varför kan vi inte låta dessa stora aktörer presentera sina innehav och balansräkningar i kedjan för alla att se?

Vi såg samma sak under Terra-fiaskot, med ingen säker på vilket kapital Luna Foundation Guard hade, som desperat distribuerade Bitcoin för att försvara den kollapsande peggen.

Och återigen – även déjà vu här – det hela är mer incestuöst än en Lannister-släktträff. Alameda håller FTT-tokens, lanserat av FTX, som investerades i av Binance, som fick utbetalning i FTT. När man tittar in utifrån är det här galenskap.

Det var samma sak med Three Arrows Capital som höll Luna. Och BlockFi hade exponering också. Och så Celsius och Voyager Digital. Och listan fortsätter. De hade alla exponering för varandra, Terra och en tankande Bitcoin – en otäck nedåtgående spiral som föll som ett korthus.

Jag tror inte att det är fallet här. FTX verkar OK och jag tror att Alameda har sina ankor på rad. Men informationen ovan är oroande, och det är löjligt att jag ens måste spekulera i detta i första hand. För att inte tala om den trassliga kopplingen mellan de två är ohälsosamt för alla inblandade.

Det här är bara en gissning. Vi har naturligtvis ingen information om skuldsidan i Alamedas balansräkning. Om det är 8 miljarder dollar i fiat kan det vara ett problem. Men återigen, vi vet inte.

Det här är krypto, så varför kan vi inte bara hålla det på blockkedjan och sluta behöva uttala oss om det på Internet? Vi har sett den här filmen för många gånger och det börjar bli tröttsamt.