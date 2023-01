Är Huobi säker? Varför kunder ska ta ut pengar

Det är groundhog day i krypto. Ännu en centraliserad kryptobörs står i brand, den här gången Huobi.

Den kinesiske kryptoentreprenören Justin Sun, som är grundare av kryptovalutan Tron och även sitter i Huobis styrelse, meddelade att börsen skulle säga upp cirka 20% av sin personalstyrka.

Ytterligare rapporter hävdade att förutom en dramatisk minskning av personalstyrkan, var anställda skyldiga att ta sina löner i stablecoins, medan interna kommunikationskanaler stängdes för att dämpa missnöje.

Medan historien fortfarande uppdagas är detta uppenbarligen…inte bra. Många olycksbådande skärmdumpar av anställda som försökte komma in i system och kommunicera med varandra delades över hela Twitter. Rapporter dök upp, förståeligt nog, att anställda var rasande över att skulle de vägra att acceptera sina löner i stablecoins, skulle de bli uppsagda.

Justin Sun's HR is communicating with all Huobi employees to change the salary form from fiat currency to USDT/USDC; employees who cannot accept it may be dismissed. The move sparked protests from some employees. Exclusive https://t.co/QB4sjDyHc7

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 4, 2023