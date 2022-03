Explosionen av play-to-earn spel i blockkedjan har varit spektakulär. 2021 var play-to-earn-mynt på marknaden de snabbast växande tillgångarna. Även om de har förlorat en del av vinsterna förra året är denna delsektor fortfarande mycket lovande. Här är varför:

Play-to-earn ger incitament för spelare att spela för belöningar.

Integreringen av NFT i Play-to-Earn-spel ger en ny dimension.

Alla stora blockkedje-utvecklare och investerare stödjer blockkedje-spel.

Så om du missade Axie Infinity finns det fortfarande andra kommande blockkedje-spel som kan ge oklanderliga resultat. Här är de:

Illuvium (ILV)

Illuvium (ILV) är ett uppslukande RPG-äventyrsspel som ger spelare tillgång till breda landskap och spännande spel. Den är byggd på Ethereum och kommer med olika nivåer. Det finns också NFT-integration och insats för investerare.

Datakälla: Tradingview

Illuvium hoppas bli ett dominerande strategispel som kommer att locka miljontals dagliga användare. Det är fortfarande i startfasen just nu också. Dess inhemska token ILV handlas för närvarande på $534, en ökning med cirka 5% för dagen. Projektet har också ett marknadsvärde på under 346 miljoner dollar.

Battle of Guardians (BGS)

Battle of Guardians (BGS) är ett annat realtids- och uppslukande spel som har kallat sig "The future of fighting games". Den har också full NFT-integration och strävar efter att ge användarna en riktig kampupplevelse genom hela spelet. Det finns också ett expansivt speluniversum för att hålla saker fräscha. Den inhemska tokenen för spelet är BGS, och den handlas för $0,01265 just nu.

High Street (HIGH)