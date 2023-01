Är Solana död? Topprojekt flyr blockkedjan

För investerare i kryptovaluta var 2022 ett år att glömma.

Men även bland all smärta har fans av Solana skadats mer än de flesta. I början av 2022 var Solana den femte största krypton i världen med ett börsvärde på 54,5 miljarder dollar. Idag är den sextonde i raden, efter att ha tappat över 95% från sin topp, nu värt 4,4 miljarder dollar.

För det första det uppenbara. Makroklimatet har vänt oändligt mycket det senaste året. Efter ett decennium med räntor på källarnivå och en fritt flödande pengaskrivare, drog Federal Reserve ur kontakten.

Och precis så, för första gången i kryptovalutans korta historia, står den inför en björnmarknad i den bredare ekonomin. Under det föregående decenniets explosiva tjurfart fick allt med puls en svindlande avkastning. Men nu är festen över.

Efter att ha sagt detta, visar Solanas planering mot Bitcoin hur starkt underprestandan har varit.

Det första problemet är de oupphörliga avbrotten. Jag skrev i juni om hur Solana påminner mig om mina trasiga hörlurar. Du vet, bra när de fungerar, men eftersom jag måste fortsätta att vrida på hörlurarna, koppla ur och återansluta för att lyssna på musik, är de inte bra för mig.

Solana är som de där hörlurarna. Det har flexat sina marknadsledande TPS och billiga gasavgifter ett tag, positionerat sig som en ”ETH-mördare”, och haft en flod av intresse och höga vinster under pandemin som ett resultat av detta.

Naturligtvis, som jag sa ovan, var detta under en period av expansion av alla risktillgångar, och due diligence i krypto-altcoin-utrymmet var inte exakt så granulärt som det borde ha varit. Det fanns – och finns – allvarliga problem under huven på Solana, eftersom avbrotten har fortsatt i en obeveklig takt.

Förklara mig det här – hur användbar är en blockkedja om den ofta stängs av?

I den artikeln från juni skrev jag att ”Jag börjar bli lite trött på att använda orden ’potentiell’, ’kunde’ och ’kanske’ när det gäller att diskutera Solana”. Sedan dess har den kratrat ytterligare 70% i pris, och marknaden verkar gjort allt utom att ge upp Solanas hopp om att uppnå relevans.

Framväxten av Layer 2 hotar också kärnan i Solana och attackerar dess kärnanvändningsfall. Layer 2 fungerar, vilket är ett enkelt påstående som Solana helt enkelt inte kan argumentera för sig själv just nu.

Suck. Det har varit tufft under den senaste månaden att prata om allt kryptorelaterat och inte nämna den gyllene riddaren som blev ärkeskurk som är Sam Bankman-Fried. Men tyvärr har hans bortgång fått svåra konsekvenser för Solana.

Den skamliga grundaren av FTX var en stark tidig supporter av Solana, med tokenen som till och med visade sig på den mycket publicerade balansräkningen för FTX när den desperat sökte investerare i sista minuten. Faktum är att Bankman-Fried var Solanas största mästare.

I'll buy as much SOL has you have, right now, at $3.

Sell me all you want.

Then go fuck off.

— SBF (@SBF_FTX) January 9, 2021