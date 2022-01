Axie infinity (AXS) börjar korrigera sitt senaste dyk: Här är varför

Efter att ha dykt i nästan 20 dagar blev Axie Infinity (AXS) grön och hoppade 14% igår och idag fortsätter den med den hausseartade trenden.

I skrivande stund var den upp 3,07% enligt CoinMarketCap. Den har nått ett högsta värde på $52,59 och ett lägsta på $49,58 under de senaste 24 timmarna.

Men varför går AXS-myntet upp? För att ta reda på vad som händer bakom kulisserna för den aktuella Axie Infinity hausseartade trenden, scrolla ner.

Vad är Axie infinity?

Innan vi går in i den nuvarande hausseartade trenden är det viktigt att vi först förklarar vad Axie Infinity är för alla som inte vet vad det är.

I ett nötskal, Axie Infinity är en metavers-blockkedja som tillåter spelare att spela spel och även tjäna medan de spelar.

Axie Infinity-spelare samlar, föder upp, höjer, slåss mot och handlar med non-fungible token (NFT)-baserade varelser som kallas Axies. Och kryptovalutan eller tokenen som används för att göra transaktioner inom Axie Infinity-ekosystemet betecknas som AXS.

Axie infinity blev grön efter nyheten om att ha lagts till listan över kryptovalutor som folk kan byta och låna mot på Nexo.

Get in the game! $AXS is now on Nexo!

Press play and buy, top up or swap for @AxieInfinity’s token to earn up to 36% APR, paid out daily!

You can also borrow against #AXS at industry-best rates.https://t.co/NSc4gPWeTs

— Nexo (@Nexo) January 25, 2022