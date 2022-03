Axie Infinitys Ronin bridge och Katana Dex drabbades av hackning

Enligt en tweet som publicerades på Ronin Networks officiella Twitter-handle har Ronin bridge utnyttjats och 173 600 ETH och 25,5 miljoner USDC-mynt värda cirka 612 miljoner dollar stals.

Efter hackningen har Ronin bridge och Katana DEX båda stoppats.

Ronin sa dock i Twitter-tråden när han berörde utnyttjandet att dess team arbetar med "rättsbekämpande tjänstemän, kriminaltekniska kryptografer och våra investerare för att se till att alla medel återvinns eller återbetalas." Det stod också att "alla AXS, RON och SLP på Ronin är säkra."

We are working with law enforcement officials, forensic cryptographers, and our investors to make sure that all funds are recovered or reimbursed. All of the AXS, RON, and SLP on Ronin are safe right now.

