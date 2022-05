Kryptovalutamarknaden har förlorat mer än 200 miljarder dollar under de senaste 24 timmarna.

Kryptomarknaden har varit i en baisseartad trend de senaste dagarna. Sedan början av veckan har marknaden förlorat mer än 400 miljarder dollar. Under de senaste 24 timmarna har kryptomarknaden tappat mer än 16% av sitt värde och det totala börsvärdet ligger nu över 1,1 biljoner dollar.

Bitcoin har sjunkit under $30 000 efter att ha förlorat nästan 12% av sitt värde under de senaste 24 timmarna. LUNA, den inhemska tokenen för Terra-ekosystemet, är fortfarande den största förloraren på marknaden.

LUNA har tappat mer än 98% av sitt värde under de senaste timmarna och handlas nu runt $0,06 per mynt. Detta är en massiv nedgång från den rekordhöga nivån över 100 dollar som den satte för några månader sedan.

AXS, den inhemska tokenen för Axie Infinity-ekosystemet, är för närvarande den bästa presterande bland de 40 främsta kryptovalutorna efter börsvärde. AXS har ökat med mer än 2% under de senaste 24 timmarna.

Den positiva prestandan kommer efter att Axie Infinity-teamet meddelade att deras Origin-spel nu är tillgängligt på Android-mobilenheter. Med denna lansering kommer fler spelare att ha möjlighet att slåss, samla och byta sina egna digitala husdjur.

