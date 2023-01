Bahamas förnekar anklagelser om att de sa till SBF att prägla nya mynt

Det fanns många häpnadsväckande avslöjanden att dyka upp under den senaste månaden eller två efter FTX:s spektakulära . Men en av de mest lömska, åtminstone för mig, var att Bahamas regering arbetade med Bankman-Fried för att prägla en ny token i kölvattnet av börsens kollaps.

Advokater för FTX sa i en domstolsanmälan i december att Bahamas regeringstjänstemän bad Bankman-Fried att prägla nya digitala tillgångar värda ”hundratals miljoner dollar”, samtidigt som de begärde att den skamfilade VD:n skulle överföra de nya tokensen till regeringstjänstemäns kontroll.

Rapporten, publicerad av Bloomberg, beskriver också att Bahamas tjänstemän arbetade för att försöka hjälpa Bankman-Fried att återfå tillgång till viktiga datorsystem på FTX-plattformen. Tjänstemännen var ”ansvariga för att styra obehörig åtkomst” till systemen för att ta kontroll över några av de digitala tillgångarna som fanns på FTX-plattformen.

Allt detta var särskilt oroande eftersom pengar uppenbarligen rörde sig på blockkedjan efter FTX:s kollaps. En rapporterad ”hackning” ledde till att 477 miljoner dollar i krypto flyttades under dagarna efter konkursansökan, där hackaren sedan försökte överbrygga medlen till olika enheter och valutor.

(1/2) Exchanges should be aware that certain funds transferred from FTX Global and related debtors without authorization on 11/11/22 are being transferred to them through intermediate wallets.

— FTX (@FTX_Official) November 20, 2022