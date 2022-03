Bancor ökar stadigt: bästa ställena att köpa Bancor

Bancor har ökat stadigt sedan en nyligen genomförd eToro-notering. I skrivande stund är priset $2,30 med en 24-timmars handelsvolym på $21,4 miljoner. Tokenen har lagt till nästan 4% till sitt värde under de senaste 24 timmarna.

Leta inte längre än den här korta artikeln för att ta reda på vad Bancor är, om det är värt att köpa, och de bästa ställena att köpa Bancor nu.

Bancor beskrivs som det enda decentraliserade insatsprotokollet som låter användare generera inkomster med fullt skydd mot permanenta förluster och exponering med en enda token. Det skapades 2017, vilket gör det till det första DeFi-protokollet i historien.

Insättningar tjänar miljoner i avgifter per månad från Bancor. Den erbjuder så mycket som 60% APR på ether, Wrapped Bitcoin, AAVE, LINK, MATIC och mer. Bancor ägs av sin gemenskap som Bancor DAO.

Ekosystemets token BNT låter handlare tillhandahålla likviditet för de pooler som finns tillgängliga på nätverket. Likviditet kan tillhandahållas av vem som helst.

Likviditetsleverantörer kan få avgifter för affärer som passerar genom vilken pool de har bidragit till. De får pooltokens som representerar deras andel av avgifter, likviditet och gruvbelöningar i poolen.

Bancors BNT kan vara en lukrativ investering, men ta dig tid att läsa åtminstone flera prisprognoser från ledande analytiker och göra marknadsundersökningar innan du gör ett åtagande. Ta alla investeringsråd med en nypa salt.

CryptoNewsz är måttligt hausse på Bancor. Enligt dem är det högsta BNT kan gå till i år $3 förutsatt att investerarnas förtroende fortsätter att växa. År 2023 kan den nå ett pris på $3,55.

Med tanke på de tekniska innovationer som Bancor har planerat 2024, kan priset nå $3,77 det året.

År 2025 kan Bancors samhällsinitiativ som fokuserar på uppsökande verksamhet, utbildning och innovationer bringa priset upp till $3,70. Analytikerna anser att detta är ett absolut minimum. Det högsta priset som tokenen kan uppnå är $4,69.

