Bankman-Fried arresterad, vad händer nu?

Åh, Sam.

Den vanärade FTX-grundaren Sam Bankman-Fried greps i måndags av Bahamas polisstyrka, efter att USA lämnat in åtal mot honom. Bahamas har förklarat att de förväntar sig att USA också kommer att begära utlämning omedelbart.

”Som ett resultat av underrättelsen som mottagits och det material som tillhandahållits däri, ansågs det lämpligt för justitieministern att begära SBF:s arrestering och hålla honom häktad i enlighet med vår nations utlämningslag”, heter det i uttalandet, tillskrivet till justitieminister Ryan Pinder.

Anklagelserna mot Bankman-Fried ska enligt uppgift omfatta bankbedrägeri, konspiration av elektroniskt bedrägeri, värdepappersbedrägeri, konspiration av värdepappersbedrägerier och penningtvätt. Anklagelserna kan få Bankman-Fried i årtionden i fängelse. Hoppsan.

Det är ett häftigt urval av avgifter, som avslöjar att Bankman-Fried verkligen gjorde allt.

Det var meningen att han skulle vittna inför House Financial Services Committee klockan 10:00 EST idag när han hörde om FTX-kraschen. Så är inte längre fallet, istället kommer Bankman-Fried att infinna sig i Magistrate Court i Nassau, Bahamas.

När Bankman-Fried väl är tillbaka på amerikansk mark kommer en rättegång inte att ske inom kort. Detta är ett brott av historisk omfattning i otaliga jurisdiktioner, och fallet kommer att ta mycket tid.

SEC gjorde också separata anklagelser om att Bankman-Freid lurade investerare.

Vi hävdar att Sam Bankman-Fried byggde ett korthus på en grund av bedrägeri samtidigt som vi berättade för investerare att det var en av de säkraste byggnaderna inom krypto, säger SEC:s ordförande Gary Gensler. ”Det påstådda bedrägeri som Mr. Bankman-Fried har begått är en tydlig uppmaning till kryptoplattformar som de behöver för att följa våra lagar.”

Elefanten i rummet är vad som händer med Alamedas VD Caroline Ellison. Alameda är handelsföretaget som också grundades av Bankman-Fried, och dit kundmedel på FTX skickades till för att stötta upp stora handelsförluster.

Ellison troddes ha varit i Hong Kong vid gripandet, men hon kan ha setts på ett kafé på Manhattan, vilket betyder att hon redan är på amerikansk mark.

PLEASE CONFIRM: A user claims that they spotted Caroline Ellison at Ground Support Coffee on West Broad in SoHo Manhattan at 8:15 AM. This would mean she is not in Hong Kong and is in NY not in custody. pic.twitter.com/QUduYO9GfZ

— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) December 4, 2022