Bästa kryptoprisprognoser: Zilliqa och Near Protocol

Priserna på kryptovalutor kraschade på måndagen när rädslan på marknaden eskalerade. Bitcoin sjönk under 40 000 dollar medan det totala börsvärdet sjönk till över 1,87 biljoner dollar. Några av de sämst presterande mynten var Near Protocol, Mina Protocol, Zilliqa, Moonbeam och Axie Infinity, som har sjunkit med mer än 10% under de senaste 24 timmarna.

Investerare börjar bli rädda

Kryptovalutor sjönk när stämningen på marknaden steg kraftigt. Faktum är att en närmare titt över olika tillgångsklasser är djupt i minus. Till exempel, på råvarumarknaden kraschade priset på råolja med mer än 4% medan guld och silver sjönk med över 2%. Det gör det till en av de sämsta dagarna i råvaruindexet i år. Bloomberg Commodity Index (BCOM) sjönk med över 1,9%.

Även börsen rasade. Till exempel, i Europa kraschade CAC 40, DAX-index och FTSE 100-index med över 2%. I USA sjönk Dow Jones med mer än 1 000 poäng. De har tappat över 200 poäng på terminsmarknaden.

Därför faller kryptovalutor när investerare reagerar på den pågående rädslan som Federal Reserve och andra centralbanker. I ett uttalande förra veckan varnade Jerome Powell för att banken kommer att anamma en mer hökisk politik under de kommande månaderna. Som ett resultat har rädsla och girighetsindexet flyttats till den extrema rädslazonen 23.

Zilliqa prisprognos

Det dagliga diagrammet visar att ZIL-priset har varit i en stark baisseartad trend de senaste dagarna. Myntet har rört sig under den viktiga nivån på $0,1285, vilket var den högsta punkten den 21 oktober. Den har kraschat med över 57% från sin högsta nivå den här månaden.

Den har sjunkit till cirka 1,3 miljarder dollar medan MACD-indikatorn har rört sig under den neutrala nivån. Därför finns det en sannolikhet att myntet kommer att fortsätta falla när björnarna siktar på nästa viktiga stödnivå på $0,08.

Near Protocol prisprognos

På 1D-diagrammet har Near Protocol-priset sjunkit under de senaste 6 dagarna i rad. En närmare titt visar att den nedåtgående trenden faktiskt har tagit fart. Man har också lyckats ta sig under 25-dagars glidande medelvärde medan MACD är nära att falla under den neutrala nivån.

Myntet har också format vad som ser ut som ett handtag av dess kopp- och handtagsmönster. Därför finns det en sannolikhet att aktierna kommer att återuppta den hausseartade trenden.