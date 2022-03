Efter att Elon Musk twittrade att människor behöver ett nytt decentraliserat socialt medium eftersom Twitter inte gör jobbet, började plattformar som Decentralized Social att njuta av nyvunnen popularitet.

Om du vill veta vad Decentralized Social är, om den kan ge dig bra avkastning, och de bästa ställena att köpa Decentralized Social, har du kommit till rätt plats.

Decentralized Social (DESO) beskriver sig själva som världens första Layer-1-blockkedja specialbyggd för att skala decentraliserade sociala applikationer till miljarder användare.

Den innovativa blockkedjan skapades 2019 med syftet att driva Web3 decentraliserade sociala nätverk. Den har syftat till att lösa problemen som skapats av nuvarande centralisering av sociala medier sedan dess.

Till skillnad från konventionella sociala medier behandlar DESO:s sociala blockkedja innehåll som en allmän nytta. Vem som helst kan få tillgång till den. Plattformen kombinerar effektiv och skalbar databasinfrastruktur med paradigmet för det öppna P2P-finansieringssystemets kryptovalutor.

Slutprodukten är anpassad för att skapa nästa generation av Web3 sociala medier. Hundratals appar har byggts på DESO-blockkedjan hittills.

Ingenting kan ersätta att göra din egen forskning. Alla investeringsbeslut du fattar bör baseras på din marknadsexpertis, din inställning till risk och egenskaperna och spridningen av din portfölj. Tänk också på hur du skulle känna om att förlora pengar.

Tech News Leader förutspår att priset på DESO kommer att nå $64,90 i år. Om 5 år kommer 1 DESO att vara värd $193,33. DESO kommer att ha brutit $1 000 på ett decennium. Den kommer att vara värd 1 147 dollar, enligt analytikern.

There is so much on the horizon for DeSo and our community.

Since launch, there has been 1.5M wallets created and $17.2M has been made by DeSo creators.

We are just getting started.

Make sure to check out @openprosper for more DeSo stats here 👇 https://t.co/KhgvTlCpYX pic.twitter.com/Tx8eJd98UH

— DeSo (@desoprotocol) March 10, 2022