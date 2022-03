Dogecoin trendar efter att Elon Musk offentligt kommenterade att han inte skulle sälja något av sina innehav. Trenden har påverkat nästan alla kryptovalutor med hundtema, som det inte råder någon brist på på marknaden.

Leta inte längre efter alla detaljer kring Dogecoin, om det är värt att investera i, och de bästa ställena att köpa Dogecoin idag.

eToro är en av de ledande handelsplattformarna för handel av kryptotillgångar. Tjänsten är fullpackad med funktioner, inklusive copy-handel, avancerade tekniska diagram och en rad handelsverktyg. Detta är en plattform som passar perfekt för både nybörjare och proffs.

Köp DOGE med eToro idag! Ansvarsfriskrivning

Dogecoin har en Shiba Inu på sin logotyp. Den digitala valutan med öppen källkod togs bort från Litecoin i december 2013. Dess skapare föreställde sig den som en rolig, lättsam kryptovaluta som skulle ha större attraktionskraft bortom Bitcoins kärnpublik, baserad på ett hundmeme.

Teslas vd Elon Musk postade flera tweets på sociala medier om att Dogecoin är hans favoritmynt. Dess framgång är faktiskt nära sammanflätad med miljardärens passion för det.

Han började twittra om Dogecoin i början av 2021. Hans delning av en Lion King DOGE-meme drev på ett rally, som kulminerade i hans framträdande på Saturday Night Live.

Altcoinet har en blocktid på en minut och ett obegränsat totalt utbud, vilket innebär att det inte finns någon gräns för antalet Dogecoins som kan brytas.

Ingenting kan ersätta att göra din egen forskning. Alla investeringsbeslut du fattar bör baseras på din marknadsexpertis, din inställning till risk och egenskaperna och spridningen av din portfölj. Tänk också på hur du skulle känna om att förlora pengar.

Analytics Insight citerar experter som säger att priset på DOGE kommer att vara $0,56-$0,58 år 2025, upp från $0,11 för tillfället. Om denna förutsägelse slår ut, skulle det genomsnittliga priset för Dogecoin vara runt $1,79 år 2028 med potential att nå $2,13.

If you had sold your #dogecoin at ATH, now you could buy more than 6.5x doge shit. pic.twitter.com/wRwMs68CHX

— Vijay (@aadupuli) March 14, 2022