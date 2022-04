Bästa ställena att köpa Dogecoin, som fick 7% på 24 timmar

Efter Twitters tillkännagivande av Elon Musk som den nyaste medlemmen i dess styrelse, började Dogecoin att öka. Musk gick med på att hålla sin andel på maximalt 14,9% från nuvarande 9,2%.

Den här korta guiden har allt du behöver veta om Dogecoins ekosystem och mynt, inklusive om du borde köpa det. Här är var du kan köpa Dogecoin om du vill.

Dogecoin skapades som ett skämt av mjukvaruingenjörerna Billy Markus och Jackson Palmer. Det är både det första hundmyntet och det första mememyntet i historien.

Det kan ha börjat med en satirisk karaktär, men det har blivit en lukrativ investering för vissa. Dogecoin introducerades med sin karakteristiska Shiba Inu-logotyp den 6 december 2013 och dess popularitet växte snabbt.

På våren förra året hade börsvärdet passerat 85 miljarder dollar. Krypton började med ett tak på 100 miljarder mynt. Detta hade uppnåtts i mitten av 2015 och ytterligare 5 miljarder mynt sattes i omlopp varje år efter det.

Dogecoin kan definitivt vara värt att investera i om din timing är rätt. Tyvärr är detta ofta omöjligt att veta i förväg. Alla investeringsbeslut bör ta hänsyn till din risktolerans. Ta inte några prisprognoser för nominellt värde.

Wallet Investor förutspådde att priset skulle kunna nå $0,29 om ett år. År 2027 förutspår de att den kommer att handlas för $0,86.

Digital Coin Price förutspår ett genomsnitt på $0,19 i år, $0,28 år 2025 och $0,66 år 2030. Enligt Price Prediction kommer DOGE att vara värd $0,16 i genomsnitt i år, stiga till $0,49 år 2025 och till $2,82 år 2030.

