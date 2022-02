Bästa ställena att köpa FORTH, den första rebasing krypton någonsin

FORTH är baserad på en ny premiss. Det inhemska myntet i Ampleforth (AMPL) Governance Token är unikt genom att antalet AMPL du äger kan ändras varje dag. För att lära dig mer om detta, leta inte längre än den här korta artikeln, som också berättar var de bästa ställena att köpa FORTH är.

Eftersom FORTH är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa FORTH med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa FORTH just nu, följ dessa steg:

Vi föreslår eToro eftersom det är en av världens ledande multi-asset handelsplattformar, en börs och plånbok allt-i-ett med några av de lägsta avgifterna i branchen. Den är också nybörjarvänlig och har fler betalningsmetoder tillgängliga för användare än någon annan tillgänglig tjänst.

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till Uniswap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

FORTH-innehavare kan rösta på föreslagna ändringar av Ampleforth-protokollet eller delegera sina röster till representanter som röstar å deras vägnar. AMPL är en kryptovaluta som Bitcoin, men med en twist: utbudet ändras dagligen.

AMPL-protokollet justerar automatiskt utbudet som svar på efterfrågan. När priset är högt ökar plånboken. När priset är lågt minskar plånbokens saldon.

AMPL är icke-utspädande. Utbudsjusteringar tillämpas universellt och proportionellt i varje plånboksbalans. Detta innebär att ditt procentuella ägande av nätverket förblir fast.

Enligt AMPL är dagens kryptovalutor farligt korrelerade. AMPL:s unika incitament gör att den kan frikopplas från Bitcoins prismönster. Detta minskar den systematiska risken genom att tillföra mångfald till ett homogent ekosystem.

Tokenen kan vara en lönsam investering tack vare den unika premissen den är byggd på. Men utforska marknaden och läs åtminstone flera prisprognoser innan du bestämmer dig för en investering.

Enligt Wallet Investor kan de som letar efter virtuella valutor med bra avkastning finna FORTH ett dåligt alternativ, deras nuvarande investering kan komma att devalveras i framtiden.

Up to Brain håller inte med. Enligt experterna kommer priset att gå upp till $31 i slutet av 2023, upp från $7,80 i skrivande stund. Tokenen kommer sannolikt att nå $46 i slutet av 2024.

