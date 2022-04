Bästa ställena att köpa Terra, som ökade nästan en femtedel i värde

Terras token Luna ökade med 16% än så länge efter att Terra tillkännagav introduktionen av självbetalande lån och dess stablecoin UST överträffade sin rival BUSD, Binances stablecoin, i marknadsvärde.

Den här korta guiden har allt du behöver veta om Terra Luna-nätverket och myntet, inklusive om och var du kan köpa Terra Luna om du väljer att göra det.

Eftersom LUNA är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa LUNA med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa LUNA just nu, följ dessa steg:

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till Uniswap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

Terra är den 8:e största krypton efter börsvärde. Dess blockkedje-protokoll använder fiat-peggade stablecoins för att driva prisstabila globala betalningssystem.

Terra påstår sig kombinera prisstabilitet och bred användning av fiat-valutor med BTCs censurmotstånd. Det erbjuder snabba och prisvärda avvecklingar.

Utvecklingen av Terra började i januari 2018, och dess huvudnät lanserades officiellt i april 2019. Dess stablecoin UST behåller sin en-till-en valutapeg genom en algoritm som automatiskt justerar utbud och efterfrågan.

Detta uppnås genom att uppmuntra LUNA-innehavare att byta LUNA och stablecoins till lönsamma växelkurser för att utöka eller minska utbudet av stablecoin för att matcha efterfrågan.

Terra kan definitivt vara värt att investera i om din timing är rätt. Tyvärr är detta ofta omöjligt att veta i förväg. Alla investeringsbeslut bör ta hänsyn till din risktolerans. Ta inte några prisprognoser för nominellt värde.

Wallet Investor tycker att Terra är en utmärkt investering. De förväntar sig en långsiktig ökning. I april 2027 kommer 1 LUNA att vara värd $554.

En 5-årig investering ger intäkter på cirka +517%. Om du investerar $100 i det nu, kan det vara upp till $617 om fem år.

